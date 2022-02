La aristocracia del siglo XIX busca el amor en la serie 'Los Bridgerton'

Este es el mes más romántico del año. Y se nota. Mires donde mires se habla del amor y de las relaciones. También en la televisión. Hay multitud de series que traten este tema y una de ella es 'Los Bridgerton'.

La ficción, creada por Shonda Rhimes y protagonizada por Phoebe Dynevor y Regé-Jean Page, tiene lugar en Londres en el siglo XIX. Ahí nos presentan a dos familias, los Featherington y los Bridgerton. Ambas van a presentar a sus hijas en sociedad. Los primeros compiten con tres hijas, mientras que los segundos presentan a Daphne (Phoebe Dynevor). Ella acaba convirtiéndose en el diamante de la temporada, la predilecta de la reina Charlotte (Golda Rosheuvel) y la que más posibilidades tiene de casarse en su primera temporada. Una oportunidad que, además, se incrementa cuando entre sus candidatos ya no solo está el príncipe de Prusia, sino Simon Basset, el duque de Hastings. Aunque al principio todo es una estratagema que han armado tanto Daphne como el duque para conseguir que ella se case en su primera temporada y él que las madres le dejen tranquilos, al final, el roce hará el cariño y el esquivo duque acabará conquistando a Daphne, demostrándole en qué consiste exactamente el amor y los peligros que conlleva enamorarse.

Una misión que no será nada fácil y es que el duque se enfrentará no solo al príncipe y a la reina Charlotte, también al hermano mayor de Daphne, Anthony. El personaje, interpretado por Jonathan Bailey, acaba de heredar el viceducado y no está dispuesto a entregar a su hermana al duque. ¿La razón? Sabe bien que el duque no es alguien que vaya a asentarse y no quiere ver sufrir a su hermana por un amor imposible.

Pendiente de esta historia está Lady Whistledown. Ella, a quien da voz nada más y nada menos que Julie Andrews en su versión original, es el personaje que nos cuenta la historia y su identidad está oculta hasta el final de la primera temporada. Es una especie de Gossip Girl del siglo XIX que escribe un folleto que se publica cada pocos días donde cuenta todos los cotilleos e historias que se esconden detrás de la presentación en sociedad de estas dos familias. Tanto ella como el resto de los personajes, a excepción del duque, regresarán el próximo 25 de marzo en la segunda temporada de 'Los Bridgerton', esta vez centrada en el hermano mayor de la familia, Anthony.