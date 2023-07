El alimento cotidiano en los bares que evita que te marees en un coche durante un viaje: "Por la densidad"

Marearse en el coche es más habitual de lo que pueda parecer y es muy desagradable. Esto sucede porque el cuerpo está parado, pero todo se mueve a nuestro alrededor. La causa del mareo se ha de buscar en una pérdida de equilibrio, en la que interviene la descoordinación entre la vista y las sensaciones que recibe el oído interno y nuestro sistema osteomuscular. Dentro de los diferentes consejos que da Begoña Pérez para los viajes veraniegos en 'La Noche de COPE', 'La Ordenatriz' da algunos remedios caseros para evitar estas desagradables situaciones en los trayectos.

Algunos de estos son mantener una postura erguida y mirar al frente, a lo lejos. Cuando nos mareamos, sufrimos una desagradable sensación de inestabilidad que viene acompañada de síntomas como sudores fríos, palidez, bostezos, salivación, náuseas y vómitos. Algunos de estos síntomas, como el vómito, se deben a que el centro nervioso que provoca el vómito está situado en el tronco cerebral, muy cerca del órgano del equilibrio. Todos esos síntomas no son nada fáciles de llevar, menos si se es consciente de que quedan varias horas para llegar al destino final.

Por tanto, olvida el teléfono, el libro o el periódico: disfruta del paisaje y relájate observando cómo tu malestar va decreciendo. 'La Ordenatriz' también te explica qué debes llevar encima si sucede una situación como esta, así como los mejores consejos para acabar con el vómito allá donde acabe. Porque es dar unas vueltas en coche y, sobre todo, a los peques se les revuelve el estómago. Aunque no a todos los niños les pasa, es difícil eliminarlos al cien por cien, pero al menos podréis viajar todos más tranquilos. La sensibilidad al mareo se incrementa hasta los 12 años. Después, disminuye su frecuencia.

El alimento que hará que no te marees en el coche

Los fármacos para evitar el mareo deben considerarse como última opción. Después del conductor, el asiento del copiloto es el mejor para evitar el mareo, puesto que desde ese lugar podemos observar mejor el movimiento a través del cristal delantero. Una buena ventilación también disminuye la posibilidad. No es conveniente viajar inmediatamente después de la comida, pero hay un alimento que cuenta Begoña Pérez a Carlos Márquez, que no provocará una sensación de náusea de la misma forma que puede pasar con tantos otros. En 'La Noche de COPE' también conocemos la razón por la que no es tan perjudicial.

Si no hay más remedio que salir de viaje después de comer, esta debe ser escasa y mejor a base de alimentos sólidos. No obstante, es importante comer algo, ya que con el estómago vacío también es más fácil marearse. Hay que beber mucha agua durante el viaje, puesto que la hidratación es clave para evitar el malestar. En cualquier caso, es aconsejable llevar siempre unas bolsas de plástico a mano por si a la persona mareada le dan ganas de vomitar, toallitas refrescantes y una toalla. Cualquier prevención ante estas situaciones desagradables es poca.

