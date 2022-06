Ajayu Dúo, en 'La Noche': "La ciudad no te da pie a conectar con tus raíces"

A mediados del siglo pasado, en España se produjo un fenómeno sociológico llamado el éxodo rural. Seguro que tú o alguien de tu familia fue uno de los protagonistas de este viaje del pueblo a la ciudad buscando un trabajo mejor que el que tenía en el lugar en el que nació.

En los medios de comunicación te hemos hablado muchas veces de la España rural abandonada, de cómo nos acordamos de ella solo en vacaciones y de cómo ha cambiado la vida de los pueblos 70 años después de aquel éxodo. Se podrían escribir muchos cuentos sobre este tema y por ahí van a ir los tiros en esta edición de 'La Noche de COPE'.

Rocío Gordillo y Fernando Pulido son dos músicos que decidieron hacer el camino que nuestros padres y abuelos hicieron, pero en sentido inverso. Ellos son dos nuevos pobladores de una pequeña localidad de Burgos en el que componen y se dedican a su pasión: la música y la literatura infantil. Ellos son Ajayu Dúo y en esta ocasión vienen a presentarnos su cuento musical infantil “Arbolito y la Abubilla”.

"La ciudad no te da pie a conectar con tus raíces y también nos fuimos en la búsqueda de una vida mejor. Esa búsqueda, ya en el instituto me empezó a interesar", explicaba Fernando al comienzo de esta entrevista. "Hemos ganado un montón, la verdad que yo no me esperaba vivir en el medio rural. Me está dando unas experiencias que no me imaginaba: espacio, conexión con la naturaleza, con el arte que hacemos y tiempo, que aquí en Madrid no tenía", explicaba por su parte Rocío.

Respecto a su nuevo cuento musical, Rocío nos contaba más detalles: "Es la historia de 'arbolito', que es una historia de transformación profesional. Vive en comunidad y tras una crisis decide viajar por el mundo. A la vuelta se ve enriquecido por ese viaje".

Los dos han reconocido que sus viajes les han llenado de experiencias, algo que también ha sido reflejado en este cuento musical infantil: "He recorrido, algo que llevo desde dentro de pequeñito. Casi siempre mis viajes se vinculaban a lo social y a los encuentros con las personas. Muy joven viaje a Etiopía, después estuve trabajando en un orfanato y desde de ahí me centré en esta forma diferente de viajar. A los 18 viaje a Sudáfrica y otros viajes me han llevado a Nicaragua, Perú, Bolivia, Chile, Australia", explicaba Fernando.

Por su parte, Rocío ha reconocido que la India supuso un antes y un después en ella: "El primer viaje que me impactó fue a la India. Me encontré un choque fuerte, que hizo plantearme todo. Por dentro algo creció y me hice como más humilde. Sentía menos peso en mí".

