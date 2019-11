"Quién lo probó, lo sabe": Rocío Dúrcal y Junior

Como cada martes de madrugada en "La Noche de COPE", reservamos ese espacio para la sección más tierna y romántica. De la mano de Elena Pérez, descubrimos en "Quién lo probó lo sabe", las más grandes historias de amor.

Esta semana repasamos la vivida entre la cantante y actriz española Rocío Dúrcal y el también cantante Junior.

Ella, niña prodigio y una de las actrices del momento. María Ángeles de las Heras, que era su verdadero nombre y para los amigos Marieta, se hacía hueco en el cine y la música de nuestro país. Mientras, Antonio Morales, más conocido como Junior triunfaba como integrante en el grupo musical “Los Brincos”. Ambos se conocieron en un escenario de película… Sería durante un rodaje en 1965 cuando ella tenía 21 años y él 22. Rocío era la actriz protagonista del filme “Más bonita que ninguna” y Junior el encargado de poner la banda sonora junto con ella y “Los Brincos”.

Sin embargo, ese encuentro no sería el inicio de su historia de amor… De hecho Rocío salía con Juan Pardo, también integrante de la banda y amigo de Junior. Y Junior estaba emparejado con otra cantante de éxito: con Marisol.

Los cuatro artistas compartían amistad y hacían planes juntos. Como curiosidad, hay que decir que cuando Los Brincos se separaron, Juan y Junior formaron un dúo y compusieron la canción “A dos Niñas”. Un tema dedicado a Marieta y a Marisol. Sin embargo, el dúo se separaría... Siempre se ha especulado que una de las razones fue el amor entre Dúrcal y Antonio Morales. Y es que gracias a la declaración de amor de ella, la pareja comenzaría a salir.

Un flechazo que en tan solo nueve meses se convertiría en matrimonio. En 1970 celebraban una boda por todo lo alto en el Monasterio de el Escorial. Acudían otras artistas icónicas como Carmen Sevilla, Paquita Rico o Lola flores...

Rocío y Junior no se unirían solo en su vida personal. También en la profesional. Decidían probar suerte en los escenarios con el dúo Unisex. Vestidos a juego, y con temas disco, la formación artística no tuvo el éxito esperado… Quizá por ser un estilo adelantado a la época, no fue comprendida ni escuchada y se disolvió.

Con la llegada de su primera hija, Marieta se apartaría de los escenarios pero solo de manera temporal. Después de Carmen nacerían los otros dos hijos de la pareja: Antonio y Shaila, y fue en ese momento cuando la pareja decide invertir los roles. El cantante abandonaba el mundo de la música para quedarse en casa y cuidar de los pequeños.

Con Junior en casa dedicado a su familia, Rocío Dúrcal podría seguir cosechando éxitos no solo dentro de nuestro país sino también fuera. Y es que la madrileña llegó a convertirse en mito y en una artista muy querida en México gracias a uno de los más grandes intérpretes de rancheras: Juan Gabriel. “Fue tan poco tu cariño” fue la primera de una larga lista de canciones número uno que acompañarían a la artista a lo largo de su carrera.

Una carrera musical que fue brillante no solo por el carisma y el talento de la española, sino también por el apoyo incondicional de su marido. Ambos formaban una pareja icónica que parecía vivir en una continua luna de miel. Tal era su admiración, que la pareja, recibía un gran reconocimiento en el año 2002. Les otorgaban la Medalla de Honor de los Amantes de Teruel por llevar más de 25 años casados. ¿El secreto? La confianza y la amistad. Así lo desvelaba Junior en una entrevista en televisión:

Su gran historia de amor se truncaba el día que le diagnosticaban una enfermedad a Marieta. Tras una larga lucha la voz de la cantante se apagaba en el año 2006. Rocío Dúrcal se marchaba dejando un legado musical casi incomparable y también dejando a una familia rota de dolor. Junior perdía a su otra mitad, con la que había compartido 32 años y con la que aún sentía que le quedaban muchos más por compartir...

Él fallecería ocho años más tarde que su esposa, lo cierto es que nunca se recuperó de la pérdida de la cantante. Reconocía que nunca le habían querido tanto como ella y que tampoco él podría amar a nadie como a su Marieta. Solo con mirarse a los ojos los dos se entendían a la perfección. Lograron ser los compañeros perfectos de viaje, y el ejemplo perfecto para los que creen que el amor puede durar toda una vida o más.