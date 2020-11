Taburete desvela en 'La Noche' de COPE las claves de su último álbum, 'La broma infinita'

Parece que fue ayer cuando el grupo de música que te presentamos en 'La Noche' de COPE lanzó su primer álbum en 2015. Desde entonces no han parado de coleccionar éxitos y seguidores. De comenzar en humildes salas de conciertos, han pasado a llenar el Wizink Center. Y eso que su camino no ha sido precisamente de rosa. Han sufrido las críticas de los más “haters” y su vocalista (Willy, como le llaman sus amigos) ha luchado para que su apellido no determinara el éxito de sus canciones. Y vaya si lo han conseguido.