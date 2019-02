Los éxitos históricos del sello discográfico Motown pondrán a bailar a Madrid

Tiempo de lectura: 2



Los éxitos de Marvin Gaye, Diana Ross, Stevie Wonder, Las Supremes o incluso The Jackson 5, tendrán su protagonismo en ‘The magic Motown’, un espectáculo que ya han visto un millón de espectadores en todo el mundo, y que este lunes llega al Nuevo Teatro Apolo de Madrid.

La promotora de este espectáculo es Sara Martín, que pasaba por los micrófonos de La Noche de COPE para contar que “el éxito de ‘The magic Motown’ está en su gran repertorio y en la calidad de la producción”.

De hecho, este espectáculo suele hacerse, principalmente, en Gran Bretaña, pero este año recorrerá el mundo haciendo las delicias de los espectadores con más de unas decenas de artistas. “Es un concierto homenaje, pasando de forma cronológica por los éxitos del sello discográfico Motown”, especificaba Sara Martín. Asimismo, añadía que “sobre todo es música muy bailable. A la sexta canción, como máximo, ya está todo el mundo de pie gracias a la interacción de los artistas con el público”.

Sin embargo, de la Motown salieron muchos artistas y con probado éxito. Elegir bien los temas es una de las mayores dificultades a la hora realizar este show. “El espectáculo no es siempre el mismo, evoluciona y se cambia el repertorio. Aunque algunos clásicos se mantienen para que, si alguien repite, siga sorprendiéndose”, decía Sara Martín.

El próximo 18 de febrero llega a España, por primera vez, la fiesta más grande de la música, que han disfrutado ya más de un millón de espectadores en todo el mundo. Por eso no es de extrañar que The Magic of Motown sea una de las historias de mayor éxito en la historia del teatro británico. La música atemporal de Marvin Gaye, Diana Ross, Stevie Wonder, The Temptations, The Supremes, The Four Tops, Martha Reeves, The Jackson 5, Smokey Robinson y más, son recreados sensacionalmente por un elenco de cantantes y músicos de primera línea. Prepárate para disfrutar de más de 40 éxitos clásicos de Motown, con espectaculares cambios de vestuario y deslumbrantes movimientos de baile.