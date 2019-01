¿Cómo pueden cuidar nuestros hijos sus compañías?

Tiempo de lectura: 2



El intervencionista familiar de ‘La Noche de COPE’, Pedro García Aguado, sigue enseñándonos cómo aprender a educar a nuestros hijos. En esta ocasión, nos explica cómo hacer que sean ellos mismos quienes cuiden sus compañías.

“Los niños suelen relacionarse con quienes se sienten a gusto. Habría que poner el foco en por qué se juntan con ellos”, introducía García Aguado en ‘La Noche’.

Una de las etapas donde las relaciones con otros niños son muy relevantes es durante la niñez. “Es muy importante, como padres, que nuestros hijos sepan valerse por sí mismos. No intermediemos, desde pequeños, porque le haríamos un flaco favor. Esto donde mejor puede verse es cuando son muy pequeños. Hay que darle herramientas, a esa edad, para que sean ellos quienes lo resuelvan”, explicaba el intervencionista familiar.

Más tarde, viene esa época en la que los niños han crecido, e intentamos que sean amigos de los hijos de nuestros amigos. “Las relaciones se tienen que dar de manera natural. Si ven a terceras personas entrando en su núcleo familiar, es normal que puedan llegar a rechazarlos”, argumentaba Aguado.

Posteriormente, viene una etapa crítica en este sentido: la adolescencia. “Ahí es donde tenemos que gestionar ese sentimiento de pérdida. Es entonces cuando pasamos de ser sus padres a sus ‘viejos’. Ellos quieren sentirse dentro de un grupo de amigos, y quieren pasar más tiempo con ellos que con nosotros. Sin embargo, si los hemos educado bien, aunque haya actitudes de riesgo en sus compañías, ellos van a saber decidir bien”, contaba el educador.

Además, añadía que siempre vemos peligrosos a las posibles ‘junteras’ de nuestros amigos, y no a ellos... y esto, en la mayoría de los casos, responde a un patrón equivocado. “Vemos peligrosos a sus compañías, porque, muchas veces, no vemos realmente a nuestros hijos como son. No hay que juzgar a las compañías de nuestros hijos, sino ver por qué se sienten cómodos con ellos”, relataba Aguado.

“Dar nuestra opinión, pero aconsejarles que deben ir con otros amigos. Justificarles por qué pensamos que son gente tóxica, pero dejarles que decidan… así reforzaríamos a nuestros hijos y verían que confiamos en ellos”, concluía García Aguado.