¿Cómo de emocionante es ser explorador?

Tiempo de lectura: 3



Esta noche hemos querido convertirnos en valientes exploradores… ¿Qué sintieron Cristóbal Colón y sus hombres al llegar a tierra después de dos meses y medio navegando?, ¿qué sintió Amundsen al ser el primer hombre en conquistar el Polo Sur?, ¿y Calleja… es el televisivo Jesús Calleja un explorador intrépido?

CRISTÓBAL COLÓN

Empecemos por Cristóbal Colón. El 12 de octubre de 1492, un centenar de hombres, encabezados por el Almirante Cristóbal Colón, desembarcaban en una isla llamada Guana-haní. Sin saberlo, estaban a las puertas de un nuevo continente, el continente americano. Pero, lo que ahora parece fácil no lo había sido ni mucho menos, porque la aventura había comenzado 8 años antes.

Miguel Ruiz Montañez, investigador y autor del libro ‘La tumba de Colón’ contaba en La Noche de COPE que “se trata de un ser misterioso que aún se desconoce qué información privilegiada tenía para llegar hasta allí, pero es evidente que él sabía algo antes de salir de España, y por eso convenció a los Reyes Católicos”.

“Colón, cuando suscribió el contrato con los Reyes Católicos, ya se refirió a América como las tierras que yo ya he conocido. Algo intrigante”, relataba Ruiz Montañez.

Asimismo, el investigador aprovechó para aclarar que “los libros de texto se equivocan, no eran tres carabelas, era una nao y dos carabelas”.

Además, entre otras coas Miguel Ruiz Montañez ha asegurado “hay muchos elementos para considerar a Colón como el gran explorador de la historia. Además, es el exponente humano con más estatuas en su representación; en torno a 500”.

ROALD AMUNDSEN

Otro de los grandes exploradores de la historia fue Roald Amundsen. Muchos intentaron su gesta, la hazaña de llegar al Polo Sur, pero sólo él lo consiguió. Amundsen es ya parte de la Historia.

Eran las tres de la tarde del 14 de diciembre de 1911 cuando alcanzaron el Polo. Delante de él, sólo una interminable planicie de color blanco. Durante tres días permanecieron en aquella latitud 90 grados Sur. 99 días después de alcanzar el Polo, la expedición regresaba al campamento de Bahía de las Ballenas con el objetivo cumplido. Peor suerte había corrido la expedición de su competidor Robert Scott. Llegó al Polo Sur 35 días después… allí se encontraron con la bandera de Noruega y una tienda de campaña donde sólo había una carta escrita por Amundsen en la que dejaba constancia de que él había sido el primero.

Javier Cacho, escritor, divulgador polar y escritor de 'Amundsen-Scott: duelo en la Antártida', pasó por La Noche para detallar que “su primer expedición a la Antártida fue muy dura, y su papel fue fantástica manteniendo el espíritu de todos unidos para que no perdiesen la esperanza. Esto le sirvió para conocer el medio y poder llegar, mucho después, al Polo”.

“Aunque el temía que los británicos le hicieran una competencia feroz si anunciaba que él iba al Polo Sur”, argumentaba Cacho sobre la escasa publicidad que quiso darle a su expedición.

Finalmente, Cacho concluyó que “murió en el Polo Norte, pero de una manera heroica. Un fallecimiento muy humano, después de haber sobrevolado el Polo con un dirigible. Murió tratando de salvar a uno de sus enemigos como explorador: Nobile”.

JESÚS CALLEJA

Los tiempos han cambiado, las gestas son diferentes. Los récords superan a los nuevos descubrimientos, y la televisión lo refleja. En los últimos años, se ha erigido en nuestro país un leonés con gran vocación como explorador y aventurero. Él es Jesús Calleja. Montañista que ha subido al Everest y, entre otras muchas cosas, ha ascendido al Kilimanjaro, ha llegado al Polo Norte, ha corrido el Rally de los Faraones (en Egipto), el Dakar… ha visitado estalactitas submarinas en Yucatán (México), volcanes en erupción en Islandia, buceado con tiburones…

“El Everest realmente me cambió la vida, porque no es la montaña más bonita, pero sí la más alta. Esto da un plus a los montañistas. Al coronarla me di cuenta que yo quería ser aventurero”, contaba Calleja.

“Del logro que más orgulloso me siento es éste, subir al Everest. A partir de ahí conseguí comunicar las expediciones que yo dirijo. Eso es una maravilla”, añadía el leonés.