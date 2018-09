Así es la vida con una enfermedad incurable. Carolina tiene 37 años y padece hipertensión arterial pulmonar

Tiempo de lectura: 1



“Llegué a sentir que me moría porque no eran pérdidas de conocimiento normales, me costaba mucho despertarme, era escalofriante. En los últimos síncopes estaba muy degradada psicológicamente y, aún así, tenía que escuchar que lo que me ocurría era un problema psiquiátrico”, cuenta. Una vez con la enfermedad diagnosticada, una enfermedad degenerativa, Carolina Torres comenzó a cambiar su forma de ver la vida: “Es un proceso en el que todavía me encuentro, acabar de aceptar 100% que tengo esta enfermedad y que no sé qué puede ocurrir... eso no lo he llegado a aceptar, no lo medito, vivo el día a día, tengo mucha ilusión y como estuve tan cerca de la muerte vi muy claro que lo importante en la vida no era lo que había realizado a nivel profesional, sino lo que yo había vivido y sentido desde el corazón”.