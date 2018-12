Ana Guerra vuelve a alzar la voz con ‘Bajito’

La ex triunfita ha pasado por los micrófonos de 'La Noche de COPE' para contarnos todos los detalles de su nuevo single 'Bajito'

El año pasado en la gala de Operación Triunfo para elegir el tema que nos representaría en Eurovisión, entre las canciones interpretadas por Ana Guerra, había que elegir entre ‘El remedio’, que cantaba en solitario o el que cantaba con Aitana, ‘Lo malo’. Al final el público se quedó con esta y aunque fue una de las sensaciones de OT 2017, se clasificó en tercer lugar. Ahora Ana Guerra tiene nuevo sencillo y se llama ‘Bajito’.

Un tema que ha sido número 1 en ‘iTunes’, y que alcanzó las 400.00 reproducciones en YouTube tan sólo 10 horas después de salir. Sobre esto, la propia cantante Ana Guerra comentaba en La Noche que “el surrealismo se sigue apoderando de mí. Cada paso que doy es una sorpresa”.

Al ser preguntada por la influencia de su tierra (las Islas Canarias) en su música, Guerra ha dicho que “el sitio del que vengo y su ‘parranda’ ha marcado, por supuesto, mis trabajos”.

Parece innegable que Ana Guerra está de moda, y que su música cautiva a gente de todas las edades. Incluso ha hecho la cabecera de la serie ‘Fugitiva’, de Televisión Española. “La idea surgió porque la cadena creía que era ideal para poner voz a la canción de una serie que va sobre una mujer fuerte, luchadora, que se enfrenta a nuevos retos”, explicaba la artista.

Sin embargo, no ha sido lo único que ha hecho en los últimos meses Ana Guerra. Su tema ‘Ni la hora’, con Juan Magan, ha sido uno de los temas más bailados últimamente en las discotecas españolas. Sobre esa colaboración con Magan, Guerra ha contado en La Noche que “no esperaba cantar con él, porque yo acababa de empezar. Al principio, no me lo creía”.

Finalmente, Ana Guerra ha detallado que su nuevo álbum ‘Reflexión’, “no tiene una fecha concreta, pero sé que saldrá el próximo mes. Tengo una ilusión tremenda”.