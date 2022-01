La verdadera razón por la que una corriente de aire puede provocarnos un resfriado

Seguro que tu madre te habrá dicho alguna vez: “no te pongas en la corriente, que te vas a refriar”. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Se puede pillar un resfriado en una corriente de aire?

PONERSE EN CORRIENTE

El doctor Pedro Navarro, pediatra y presidente del Colegio de Médicos de Málaga, nos cuenta que las corrientes de airte por si solas, no provocan los resfriados, tienen que unirse otros factores. 'Tenemos que partir de la base de que los resfriados los producen siempre virus y alguien nos tiene que contagiar' dice el doctor. 'Lo que ocurre es que las corrientes de aire frío pueden alterar el aparato respiratorio superior, secarnos la nariz e inflamarnos la garganta y eso crea las condiciones idóneas para que el virus pueda anidar ahí y contagiar'.

OTRAS PATOLOGÍAS

Exponerse a un golpe de frío es lo mismo que hacerlo a una corriente de aire, pero queremos saber si puede afectar a otras patologías como la lumbalgias o los dolores musculares.'Si tienes un foco de frío directo a una parte del cuerpo, siempre se produce un contracción que a veces provoca dolor'dice el doctor Pedro Navarro. 'Dependiendo de a donde se dirija esa fuente de fío puede provocar una lumbalgia, una tortícolis, e incluso puede provocar una parálisis facial. Por eso es importante que se evite una exposición directa a una corriente de aire'.

ANDAR DESCALZO

Además de la que no nos pongamos en corriente para no resfriarnos, hay otra frase mítica de nuestros padres: “no andes descalzo que te vas a resfriar” y le hemos preguntado al dorctor Pedro Navarro que hay de realidad en esata afirmación. 'Se trata de otro mito. El virus no entra por los pies, y por lo tanto lo que infuye en todos los casos es que el ambiente es más frío por que estamos en invierno y eso hace que haya más virus. Además, solemos estar siempre en espacios cerrados, con la calefacción piesta que seca mucho más la nariz y la garganta y tenemos más contactos con personas a nuestro alrededor y todo esto provoca un efecto favorecedor de estos contagios'.