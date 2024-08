El Último de la Fila, un dúo de éxito internacional que ni ellos mismos esperaban

El último álbum de estudio publicado por El Último de la Fila salió en 1996. Dos años después el dúo formado por Manolo García y Quimi Portet, se separaba oficialmente, hace ahora 26 años. En La Noche de Arjona, te contamos cómo comenzó todo.





Inicios

Manolo García y Quimi Portet, se conocieron en 1981 en un festival y decidieron unirse para crear el grupo Los Burros, cuyo gran éxito fue el tema "Huesos". Poco después firman con una pequeña discográfica y tras cambiarse de nombre y ponerse El Último de la Fila, graban su primer tema, "Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana".

Su primer álbum se tituló como esa primera canción y salió a la venta en 1985. En él se encontraba el que iba a ser su primer gran éxito, "Querida Milagros"...

Primeros éxitos

En el 85 El Último de la Fila comenzaba a ser un grupo conocido y llegó un segundo álbum titulado "Enemigos de lo ajeno" con algunas canciones que están consideradas entre las más importantes del rock español, como por ejemplo "Insurrección".

Esta canción, recibió el título a la mejor del año 1986 en España por una revista musical especializada, que también otorgó a El Último de la Fila el premio al Grupo del Año en Directo y Disco del Año a este segundo álbum.

Esos reconocimientos aumentaron el número de seguidores y produjeron más conciertos de los que tenían previstos. Grabaron un disco con remezclas de los temas de sus dos primeros trabajos, titulado "Nuevas mezclas" y dos años después, llegaba un álbum con nuevas canciones...

"Ya no danzo al son de los tambores" fue el primer sencillo del álbum "Como la cabeza al sombrero", que se grabó en Francia en 1988 y que tenía canciones más acústicas e intimistas como "Sara".

Este cuarto álbum de El Último de la Fila, decepcionó en principio a sus seguidores, lo consideraron demasiado comercial, pero en poco tiempo se ganó el título de obra maestra y es, para muchos de sus fans, su mejor disco. El grupo empezó a acostumbrarse a colgar el cartel de 'No hay billetes' en todos los conciertos de su gira y ese mismo año fueron invitados a participar en un concierto Pro Derechos Humanos, compartiendo cartel con artistas como Bruce Springsteen, Tracy Chapman, Sting, Peter Gabriel y Youssou N’Dour.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La fama

La fama del grupo crece tanto entonces, que ya suenan en Hispanoamérica y algunos países europeos. Las giras del grupo empiezan a ser muy largas debido a la demanda, el álbum "Como la cabeza al sombrero" se publica en diversos países de Europa y su pequeña discográfica no puede mantener la repercusión del dúo. Por tanto, Manolo García y Quimi Portet fichan por una multinacional, que además les permite tener su sello discográfico propio; Perro Records. Bajo ese nombre publican en 1990 un nuevo álbum titulado "Nuevo pequeño catálogo de seres y estares".





Este quinto álbum de estudio era el disco más extraño y experimental del grupo, pero no por ello obtuvieron un éxito menor, todo lo contrario, las ventas del disco, lejos de estancarse, siguieron subiendo, manteniéndolo varias semanas consecutivas como número uno de las listas.

La gira no tardó en llegar y cerca de 750.000 personas vieron al grupo en directo durante los cinco meses que duró. A finales de 1992, graban un nuevo álbum. Su nombre: "Astronomía razonable". Con este álbum, El Último de la Fila consagró su éxito con cerca de un millón de copias vendidas en España. El disco contiene algunas de las canciones más conocidas del grupo como "El que canta su mal espanta" o "Como un burro amarrado en la puerta del baile".

La gira de este disco incluye casi cien conciertos ante más de un millón de espectadores y eso llevó al grupo, a tomarse un descanso más prolongado. Se tomaron un año sabático y hasta 1995 no vuelven con otro disco. Decidieron arriesgarse con un sonido más oscuro y unos ritmos más lentos, que no llegaron a gustar a todos los seguidores y aunque las ventas tuvieron un receso respecto a su anterior disco, no fue lo suficiente como para ser preocupante de cara al futuro. Ese nuevo disco se llamó "La rebelión de los hombres rana" y el primer sencillo era "Sin llaves".

Tras este último disco, el séptimo de la banda, Manolo García y Quimi Portet se dieron un tiempo para sí mismos. El 13 de enero de 1998, El Último de la Fila anuncia su disolución alegando que ya habían dado todo lo que podían juntos y que ahora les apetecía probar suerte en solitario siguiendo cada uno su propio camino.

Hace ya 26 años que se produjo la separación de El último de la Fila, pero en 2023 volvieron a reunirse para publicar un recopilatorio titulado "Desbarajuste Piramidal". Un álbum en el que hacían versiones de sus mejores canciones.