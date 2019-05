Todo lo que no sabes sobre el cerebro

El cerebro es una masa de tejido nervioso que pesa una media de 1’4 kilos y está dividido en dos hemisferios. Estamos ante uno de los órganos más importantes y sin embargo son decenas las dudas que tenemos sobre él.

El cerebro es el órgano más importante que tenemos y uno de los más desconocidos. Por ese motivo en ‘La Noche de Adolfo Arjona’ nos hemos planteado descubrirte todo lo que nos sabes y para eso nos hemos rodeado de dos neurólogos y un neurocirujano.

EL CEREBRO NO DUELE

¿Sabías que cuando te duele la cabeza no significa que te duela el cerebro? ‘El cerebro no tiene receptores para el dolor y por eso podemos decir que el cerebro no duele. Es el órgano que siente el dolor, pero curiosamente no tiene receptores para el dolor’, explica el director de la Fundación del Cerebro, el neurólogo Jesús Porta-Etessam

DÓNDE SE ESCONDEN LAS NEURONAS

‘Las neuronas están sobre todo en la corteza, es decir, en la parte más exterior del cerebro. Pero para pensar necesitamos las neuronas y sus conexiones. Podríamos decir que todo el cerebro son el cuerpo de las neuronas y sus conexiones’ afirma el doctor Porta-Etessam.

CUÁNTAS NEURONAS TENEMOS

Tenemos entre 80.000 millones y 100.000 millones de neuronas, sí, como lo lees… entre 80.000 y 100.000 millones de neuronas. ‘Las vamos perdiendo conforme vamos envejeciendo, es un proceso natural. Aunque perdamos neuronas podemos seguir haciendo un buen uso del cerebro, con la excepción de los enfermos de Alzheimer o Párkinson’ explica el director de la Fundación del Cerebro a Adolfo Arjona en ‘La Noche’.

El prestigioso neurólogo Rafael Arroyo (Jefe del Departamento de Neurología del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid y complejo hospitalario Ruber Juan Bravo) asegura que las neuronas no se regeneran: ‘Se van perdiendo, y el problema es que a veces el máximo que podemos conseguir es aumentar la conectividad entre neuronas, pero no neuronas nuevas’.

Cuando Adolfo Arjona le pregunta si existe alguna diferencia visual entre un cerebro sano y uno enfermo, el doctor Arroyo explica que el cerebro ‘cuando se empieza a degenerar se empieza a ver más pequeño y eso se aprecia en las resonancias magnéticas. Tiene más surcos, más agua y eso es muy evidente en este tipo de pruebas’.

CUIDADO CON LOS DEPORTES DE IMPACTO

¡Cuidado con los deportes de impacto¡ En el especial sobre el cerebro nos han contado que los jugadores de fútbol americano (que sufren muchos microtraumatismos por golpes) y las personas que beben alcohol en exceso pierden neuronas con más velocidad que el resto.

EL CRÁNEO ES NUESTRO CASCO DE MOTO

La importancia del cerebro es tan evidente que lo protegemos con una especie de casco de moto, es decir, del cráneo, que está compuesto por varios huesos que entre sí ensamblan perfectamente.

‘Existen diferencias muy importantes’, asegura el neurocirujano Miguel Ángel Arráez. ‘Por un lado, diferencias sujetas a la anatomía, como podemos tener una nariz más pequeña o más grande; diferencias también en función de la raza y diferencias en función de costumbres ligadas a los pueblos. Por ejemplo, en ciertos pueblos de África y Asia envolvían el cráneo de los infantes con vendas para transformar el cráneo en algo alargado verticalmente que los diferenciaba socialmente dentro de la tribu’ explica el doctor Arráez, jefe del servicio de neurocirugía del Hospital Regional (antiguo Carlos Haya) y del Hospital Quirónsalud Málaga.

OPERACIÓN A TRAVÉS DE LAS FOSAS NASALES

‘Ahora llevamos a cabo intervenciones en el cerebro, en un paciente muy alto, a través de las fosas nasales del paciente y con procedimientos endoscópicos. Antes podríamos invertir 12 ó 14 horas y ahora extirpamos tumores por las fosas nasales en 2 ó 3 horas máximo. El paciente sale del quirófano con dos tapones en las fosas nasales, nada que ver con lo que pasaba hace unos años, cuando teníamos que despegar el cuero cabelludo, abríamos una gran ventana frontal y literalmente desmontábamos la región de las órbitas y fosas nasales, que la poníamos en la mesa, y por esa zona, entre el cerebro y la nariz nos colábamos hacia la base del cráneo’ relata el doctor Arráez durante su conversación con Adolfo Arjona.

OPERADO MIENTRAS TOCABA EL SAXO

La historia de Carlos dio la vuelta al mundo. Carlos Aguilera es un joven músico malagueño al que los médicos detectaron un tumor cerebral. Había que operar… pero la suya no iba a ser una operación sencilla, ni una operación cualquiera. Un equipo de profesionales del hospital Carlos Haya de Málaga diseñó una intervención pionera en Europa: en octubre de 2015, a Carlos, a sus entonces 27 años, le extirparon un tumor cerebral mientras tocaba el saxofón para evitar secuelas.

Tres años después Carlos Aguilera ha querido participar en el programa especial sobre el cerebro que hemos preparado para ‘La Noche de Adolfo Arjona’.

‘De aquellas 12 horas de la intervención no me di cuenta del tiempo porque había momentos en los que estaba anestesiado y otros no. Solo para abrirme el cráneo y poder llegar al cerebro fueron tres horas’ relata Carlos Aguilera en ‘La Noche de Adolfo Arjona’ mientras escucha emocionado una de las piezas musicales que interpretó mientras lo operaban de un tumor cerebral.