El testimonio de una madre que perdió a su hijo en la Sala Bataclán: "Aún no me han dicho si mi hijo sufrió"

Era 13 de noviembre de 2015 y París, la capital francesa, lucía bulliciosa, alegre y despierta. No en vano era viernes y, además, se jugaba un partido amistoso entre la sección de Francia y de Alemania. Miles de personas paseaban, cenaban o simplemente tomaban una copa de vino en una de las terradas de la ciudad del amor.

ATAQUES SIMULTÁNEOS

El bullicio y la alegría se tornó pronto en tragedia y muerte. Casi de forma simultánea, comenzaron los ataques y atentados en distintos puntos de París. El más multitudinario el de la Sala Bataclán, donde actuaba el grupo de hard rock estadounidense Eagles of Death Metal.“Hablé con mi hijo a las cinco de la tarde, sabía que iba a un concierto, pero no sabía que era a la Sala Bataclán”, recuerda en ‘La Noche de Adolfo Arjona’ Cristina Garrido, madre del joven ingeniero español Juan Alberto González, fallecido aquella noche.

TERRORISTAS EN LA SALA

Confundidos entre los asistentes al evento, entraron al concierto varios terroristas que, durante quince minutos, dispararon al público de forma indiscriminada.

Sobre los que tenían sospecha de si habían muerto o permanecían con vida descargaban el fusil de nuevo. Al principio todo era confuso… la música alta, la oscuridad de la sala, gente que huía y otra que caía al suelo. Los asistentes que se encontraban más cerca de la salida de atrás tuvieron suerte… escaparon como pudieron, saltando incluso por encima de cadáveres y moribundos.

“Cuando mi nuera me pudo llamar, me contó que estaban en la Sala Bataclán y que Juan Alberto estaba inconsciente. Ni ella sabía que estaba muerto. En ese momento intentamos llamar al teléfono que ponían en televisión, pero era imposible… nadie cogía”,recuerda emocionada Cristina Garrido.

En su estremecedor relato esta madre lamenta en los micrófonos de COPE que nunca la dejaran hablar con los forenses. “Necesitaba saber si mi hijo había sufrido o no. Me dijeron los abogados que no, pero solamente Juan Alberto puede saber lo que sintió y sufrió. Me tengo que agarrar a la idea de que su muerte fuera rápida”.

PESADILLA DE DOS HORAS Y MEDIA

Los asistentes que se encontraban cerca de la salida de la sala de conciertos huyeron como podían. Algunos arrastraban a amigos malheridos, intentando alejarse de aquel lugar. Todo quedó filmado por un periodista desde su ventana, que insistentemente preguntaba qué estaba pasando dentro. Nadie contestaba… la veintena de personas que logró escapar no conseguía articular palabra.

Durante dos horas y media decenas de personas intentaron sobrevivir en el interior de la Sala Bataclán en medio del silencio y la oscuridad. Fue el caso del madrileño Iván García y la sevillana María Luisa Rodríguez que, aprovechando que uno de los terroristas recargaba el fusil, pudieron esconderse en una sala con otras veinte personas. Dos horas y media permanecieron allí escuchando gritos, detonaciones y explosiones. Todo acabó a la una de la madrugada tras el asalto del cuerpo de élite de la Policía Nacional francesa.

NOCHE TRÁGICA EN PARÍS

En los seis actos terroristas programados y coordinados aquella trágica noche en París, resultaron heridas más de 400 personas y murieron 131, de las que casi 90 perdieron la vida en la Sala Bataclán. Entre ellas, un joven ingeniero de 29 años que había ido con su esposa a disfrutar del grupo americano. Se llamaba Juan Alberto González y su madre dice entre lágrimas:“Han pasado ya siete años, pero no me puedo quitar el luto. No me veo de otro color. No me llaman otros colores del armario. El cuerpo no me lo pide. Me siento triste, apagada, no me veo vestida de azul, rojo o verde”.

DESTINOS TURÍSTICOS ATACADOS

