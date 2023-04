Sarah, la joven de manos y pies amputados: “Me sigo preguntando por qué a mí, pero soy muy feliz”

En 'La Noche de Adolfo Arjona' ponemos en valor historias de personas que, por una u otra circunstancia, en algún momento de su vida renacieron. Y una de esas historias la protagoniza una joven marbellí llamada Sarah.





A sus 18 años, Sarah Almagro tenía las mismas ilusiones que cualquier persona de su edad. Pero sus planes, sus ilusiones y su vida dieron un vuelco el día que comenzó a sentir que algo no iba bien en su cuerpo. Ingresó en el hospital por unos fuertes dolores, vómitos, náuseas y fuertes episodios de fiebre. Los médicos le diagnosticaron una gastroenteritis, hasta que un fallo multiorgánico reveló que lo que tenía era una fuerte infección por una bacteria muy agresiva, que provocó que le amputaran las manos y los pies.





Lejos de hundirse, ella y su familia sacaron fuerzas para levantar el vuelo: hoy, casi cinco años después de aquel revés, Sarah lleva una vida normalizada gracias a las prótesis biónicas en sus extremidades y es la campeona de España de surf adaptado. Sarah es una mujer renacida.





TODO COMENZÓ EN 2018

Aquel drástico giro a su vida comenzó en el verano de 2018. “Lo recuerdo perfectamente, como si hubiese sido ayer”, relata Sarah Almagro en una entrevista con Adolfo Arjona. “Recuerdo haber despertado en UCI”, donde permanció diez días en coma, afectada por una infección en sangre provocada por la bacteria de la meningitis meningocócica.





“Mis padres me dieron la mala noticia [que era necesario amputar manos y pies] y tuve un período para ir aceptando la situación”, puesto que pasaron varias semanas hasta que se produjo la intervención. En aquel momento, Sarah se planteó “la típica pregunta que nos hacemos ante un problema, una enfermedad o un accidente... por qué a mí, con toda la gente mala que hay en este mundo”. “A día de hoy sigo sin entender por qué a mí”, confiesa en 'La Noche de Adolfo Arjona'.





EL APOYO DE SU FAMILIA

“A día de hoy estoy donde estoy, estudiando una carrera, haciendo surf y dando charlas gracias al apoyo incondicional y fundamental de mis padres y de mi hermano porque ellos han vivido la peor parte, hemos llorado juntos, hemos gritado... la unión familiar es fundamental y yo he tenido la suerte de tener esa estructura familiar que me ha hecho llegar donde he llegado”.





Lejos de hundirse, Sarah Almagro le dio un giro a la durísima situación que la vida le había puesto por delante: se subió a la tabla de surf y se acabó convirtiendo en campeona de España de surf adaptado, un deporte que había practicado de niña.





“Las prótesis me hacen tener una vida como la de mis compañeros de universidad, hacen que suba y baje escaleras, que tome apuntes sola, que pueda ir al servicio sola... gracias a las prótesis y a las donaciones de la gente he conseguido normalizar mi vida”, relata Sarah en la conversación con Adolfo Arjona.





SUS PRÓTESIS DE ÚLTIMA GENERACIÓN

“Siempre llevo las prótesis al descubierto porque son increíbles, se ve que son bastante robóticas, pero eso no hace que yo tenga inseguridad o carezca de autoestima, gracias a las prótesis a día de hoy soy muchísimo más segura que antes de toda esta situación”, confiesa la joven marbellí. Se trata de unas prótesis de última generación que, según cuenta Sarah Almagro, en el caso de las manos los dedos se mueven de manera independiente y se amoldan a los objetos que ella coge.

Conseguir este tipo de miembros biónicos ha sido una lucha ganada por Sarah Almagro y su familia puesto que, cuando ella fue amputada, “las prótesis que ofrecía la Seguridad Social eran el típico gancho de feria, mientras que esta mano tiene todos los dedos articulados y puedo desde coger una patata frita sin que se rompa hasta abrocharme un botón o atarme los cordones de los zapatos”.





“Con esta situación he aprendido que el futuro que planeamos no existe, que de un día para otro nuestra vida puede cambiar” y por eso Sarah Almagro se centra “en vivir el presente y disfrutar todos los días”.