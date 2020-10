Los motivos por los que Nadal y Federer no se llevan bien con Djokovic

La rivalidad es inherente al mundo del deporte. Es una factor que hace mejorar el espectáculo con el consiguiente beneficio para los espectadores. También tiene efectos positivos para los propios deportistas porque les supone una motivación extra que los hace crecer. Nadal, Federer, Djokovic, Kárpov, Kaspárov, Senna, Prost, Borg y McEnroe, son nombres que dieron, dan y darán mayor gloria al deporte. Adolfo Arjona se rodea de expertos para analizar varias de las rivalidades más famosas de todos los tiempos.

BIG THREE

Nadal, Djokovic y Federer. Estamos ante los tres mejores tenistas de las últimas décadas. Muchos expertos dicen que de todos los tiempos. Entre los tres suman 57 títulos de Grand Slam: los 20 de Federer, otros 20 de Nadal (que igualó al suizo al ganar la última edición de Roland Garros) y los 17 de Djokovic (que fue el rival de Nadal en esa final en París, en la que el de Manacor no le dio tregua).

Desde 2007, Federer, Nadal y Djokovic han ocupado a final de año las tres primeras posiciones del ranking ATP hasta en ocho ocasiones. En el caso de los enfrentamientos entre Nadal y Federer, el experto en tenis de COPE, Ángel García, asegura que para ellos no es un partido cualquiera “la preparación y la previa es especial”, aunque aclara “siempre ha habido pequeños roces, pero no son enemigos”. García destaca que no ocurre lo mismo entre el español y Djokovic “el serbio es el ogro de los tres. Es distinto, con carácter balcánico y muy agresivo”. El caso de Djokovic es curioso porque “en su familia son unos bocazas y no lo han ayudado diciendo tonterías. Uno de los ejemplos más claros lo vimos el día que la familia del serbio apareció en los medios diciendo que la era de Nadal y Federer se había acabado. Eso molestó mucho a los dos tenistas”, señala García.

HIELO Y FUEGO SÍ SON COMPATIBLES

Retrocediendo algunos años pero sin abandonar el tenis, una de las rivalidades históricas más sonadas fue la protagonizada por Björn Borg y John McEnroe.

La combinación de aquellas personalidades tan distintas era perfecta para conseguir un buen espectáculo deportivo. Eran fuego contra hielo. Ocurriera lo que ocurriera en la pista, el sueco Borg era un jugador carente de emociones. Ningún contrincante podía adivinar, emocionalmente, qué pensaba ni qué estrategia seguiría. Según cuenta a Arjona el especialista en duelos mundiales de tenis, Alberto Arauz “la vida de Borg era obsesivamente ordenada. Cuando iba a una ciudad siempre dormía en el mismo hotel. Tenía algunas manías que rozaban la superstición”.

Frente a él, el estadounidense McEnroe era lo más parecido a una estrella de rock. El público siempre estaba expectante para presenciar sus explosiones emocionales y sus palabras mal sonante en un deporte donde cualquier mal gesto es, incluso, penalizado “McEnroe era todo lo contrario a Borg. Era impulsivo, desordenado”, señala Arauz, quien añade “creo que entre los dos sólo hubo rivalidad deportiva”.

ODIO, POLÍTICA E INGRESOS MILLONARIOS

La rivalidad entre ellos llegó a traspasar su disciplina deportiva. Se convirtió en un odio personal que se reflejó dentro y fuera del tablero. Leontxo García, considerado el mejor analista-periodista de Ajedrez de nuestro país, es contundente a la hora de definir el caso de Kárpov y Kasparóv“es sin duda la mayor rivalidad de toda la historia del deporte individual”.

La primera vez que se vieron las caras en el Campeonato Mundial de Ajedrez fue en 1984. Por entonces Kárpov era un jugador maduro y consolidado. Su rival, Kaspárov, un joven inexperto que tenía mucho que demostrar. A pesar de sus 21 años plantó cara a su rival hasta el punto de que el campeonato se prolongó durante cinco meses. Finalmente fue suspendido, decisión que todavía hoy está considerado un escándalo inexplicable. Leontxo recuerda que aquello tuvo una enorme repercusión“incluso el New York Times le dedicó un editorial”.

Aquel era el inicio de una enorme rivalidad entre ellos. Y es que a Kárpov y Kaspárov los volvería a enfrentar un tablero de ajedrez en el Campeonato Mundial de 1985, del 86, del años 87 y, por última vez, en 1990. Según indica Leontxo García, ambos disputaron 144 partidas en 5 duelos con un balance ligeramente superior de Kaspárov, que supera a Kárpov por dos puntos. Los dos maestros compartieron unas 500 horas delante de un tablero.

En 1987 Kárpov y Kaspárov disputaron un torneo en España, en Sevilla. Leontxo García, que retransmitió aquel acontecimiento para Televisión Española, recuerda en ‘La Noche de Arjona’ que fueron cuatro horas de juego el viernes y dos es sábado “el duelo llegó a registrar una audiencia de unos 13 millones de espectadores. Lo más sorprendente es que el 90 por ciento no tenía ni pajolera idea de ajedrez”.

Sobre la relación entre los dos maestros Leontxo asegura que en sus tiempos de competición “se odiaban tanto como se necesitaban. En la actualidad hay respeto, pero no amistad”.

RIVALIDAD A 300 KM/H

La rivalidad entre el piloto francés Alain Prost y el brasileño Ayrton Senna en Fórmula 1, es la historia de uno de los enfrentamientos deportivos más sonados de los años 80 y 90. No solo tuvo lugar cuando eran compañeros en el equipo McLaren, sino que fue a más cuando se enfrentaban en los circuitos a bordo de un Ferrari y un Williams respectivamente.

La rivalidad se originó en 1988, cuando el brasileño, teniendo al francés como compañero en McLaren en el Gran Premio de Portugal, impidió que Prost tomara la iniciativa y lo obligo a correr cerca de la pared del foso a unos 280 km/h casi sacándolo de la pista en una curva. El director de COPE GP y experto en motor de COPE, Carlos Miquel, le cuenta a Adolfo Arjona curiosos aspectos de la rivalidad entre ambos “Prost decía que Senna era un piloto demasiado peligroso. Uno de los motivos por los que comenzó la rivalidad entre ambos es básicamente porque Senna era indomable”.

La rivalidad alcanzó su punto máximo a finales de 1989. Faltaban dos carreras para decidir el mundial entre Senna y Prost y en la penúltima, en Japón, ambos colisionaron sin consecuencias y pudieron seguir en pista, pero el brasileño fue descalificado definitivamente por una maniobra no permitida para volver a la carrera, después de haberla ganado “la tensión era máxima en las ruedas de prensa, de hecho dejaron de hablarse durante algún tiempo”, señala Carlos Miquel.

Los dos continuaron sus batallas en la pista hasta la última carrera de Alain Prost, en el Gran Premio de Australia de 1993, antes de retirarse definitivamente de los circuitos. Senna murió al año siguiente en un accidente en el Gran Premio de San Marino. Prost acudió al entierro e incluso portó su féretro. Poco después, Prost declaró: “Con la muerte de Senna, murió también una parte de mi”.

