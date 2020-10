La sorprendente conexión que desconoces entre Pippen, Tyson, Vieri y Zamorano

Hay deportistas internacionalmente conocidos, que han sido verdaderas estrellas y han ganado enormes fortunas, pero cuya historia se acaba volviendo oscura, por las malas decisiones, malos consejos, malas inversiones... o simplemente malas costumbres. En ‘La Noche de Adolfo Arjona’ nos adentramos en las historias de deportistas de élite que, tras una brillante carrera, lo perdieron todo en algún momento de su vida.

SCOTTIE PIPPEN

Scottie Pippen es uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos. Pero su vida y trayectoria, no ha sido sencilla y ha estado llena de luces y sombras. En ‘La Noche de Adolfo Arjona’, el especialista en la NBA de COPE, Rubén Parra, cuenta que la situación precaria de su familia lo marcó al comienzo de su carrera deportiva, aunque fue el único de los doce hermanos que fue a la universidad. Precisamente, cuando llegó a la universidad medía 1’85, pero en solo unos meses creció hasta los 2’03 y fue entonces cuando comenzó a destacar.

Su relación con algunos entrenadores no era buena y tampoco lo fue con algunos compañeros de equipo, aunque, según Parra, eso no era consecuencia de trasladar a la cancha sus problemas personales. Sin embargo, “en algunos momentos de su carrera sufrió lesiones que le merman y eso sí lo traslada a la cancha”. El propio Michael Jordan lo califica de “egoísta”, que el alero “miraba por sí mismo y no se sacrificaba por el equipo”, según Parra.

Más allá de sus problemas deportivos, Scottie Pippen perdió mucho dinero en inversiones fallidas “porque le engañaron”. “Es verdad que invirtió mal y con su consejero de finanzas perdió veinte millones en compra de hoteles, apartamentos...” y Pippen lo denunció porque además “había estafado a otros jugadores de la NBA, no solo a él”.

Mención aparte merece la “rocambolesca” compra de un avión. Pippen se gastó cuatro millones de dólares en un avión “que no arrancó jamás... y se gastó millón y medio en arreglarlo y, aún así, siguió sin funcionar”. “Cosas como estas son las que hacen que pierdas una cantidad ingente de dinero, que es lo que le pasó a Scottie Pippen”, asegura Parra. Pippen ganó 109 millones de dólares jugando al baloncesto, se retiró con 39 años en la temporada 2003-2004. Ahora es consejero de los Chicago Bulls y está “económicamente bien”.

MIKE TYSON

Otro deportista que no supo gestionar bien su carrera es uno los grandes de la historia del boxeo: Mike Tyson. Él mismo llegó a asegurar que nunca quiso dedicarse a esa disciplina, que los guantes y el ring fueron sus únicas vías de escape para no terminar siendo un delincuente juvenil. Su vida ha estado marcada por la miseria y el boxeo, pero también por la fama, el dinero, el sexo y las drogas.

Jaime Ugarte, uno de los hombres que más sabe de boxeo en España y colaborador de ‘El Partidazo de COPE’ en el espacio ‘Campo del Gas’ cuenta en ‘La Noche de Adolfo Arjona’, cuenta que procede de una familia desestructurada y que de niño “tenía mucha sensibilidad, se dedicaba a criar palomas”... pero acabó convirtiéndose en un pandillero. Cuenta que gracias al boxeo “canalizó la violencia que tenía innata”, algo que siempre le agradeció al entrenador que lo sacó de la calle. Y acabó convirtiéndose en el campeón más joven de la historia de los pesos pesados. Fue un boxeador de enorme carisma que vino a ocupar el hueco que dejó Mohammed Ali.

La carrera profesional de Tyson se detiene en seco cuando, a sus 25 años, es acusado de violación por una participante de un concurso de belleza en el que Tyson había actuado como jurado. Él siempre mantuvo que las relaciones con la joven fueron consentidas, pero lo cierto es que fue condenado a seis años de prisión de los que, por buen comportamiento, cumplió la mitad. Ugarte explica que sus abogados le aconsejaron declararse culpable para conseguir una pena menor, pero él se negó insistiendo en que no había violado a la joven.

A su salida de prisión, volvió al boxeo y protagonizó otra de las polémicas que le rodean: en un combate contra Evander Holyfield, le termina arrancando parte de la oreja. “Ahora los dos mantienen una buena relación, e incluso protagonizaron un anuncio en el que Tyson simulaba devolverle el trozo de oreja que le había arrancado”, cuenta el experto.

“En la vida personal fue bastante desastre y una de sus hijas tuvo un accidente en casa y falleció”, según Ugarte. Casado en varias ocasiones y con denuncias de agresiones de por medio, padre de al menos siete hijos, completamente arruinado por sus adicciones y malas decisiones, el 28 de noviembre Mike Tyson volverá a subirse al ring.

CHRISTIAN VIERI

Del ámbito del fútbol, en ‘La Noche de Adolfo Arjona’ recordamos la historia de éxito y fracaso de un astro de la década de los 90, Christian Vieri.

Antonio Ruiz, responsable de la información del Atlético de Madrid en COPE, conoció a Christian Vieri en su etapa de jugador en este equipo. Recuerda que, en aquella época, los sueldos de las estrellas del fútbol nada tenían que ver con los actuales, “eran unos 50 millones de pesetas... 300.000 euros de hoy”.

En todo caso, hablamos de un deportista que ganó mucho dinero jugando al fútbol, pero no era “un ejemplo de equilibrio ni en el plano personal ni en el profesional”. Así que sus malas decisiones le acabaron llevando a una situación económica realmente complicada. “Los negocios que emprendió en aquella época no le salieron bien casi ninguno”, lo que sumado a su afición al póker lo acabaron dejando en bancarrota y pidiendo trabajo como entrenador, a pesar de que no tenía la licencia para ello.

IVÁN ZAMORANO

El madridismo de mediados de los años 90 tuvo entre sus ídolos a un futbolista chileno que marcó una época. Iván Zamorano hizo historia en el madridismo, pero su propia historia se truncó por una inversión ruinosa que lo dejó en una quiebra técnica.

Para recordar a Bam Bam Zamorano, ha pasado por ‘La Noche de Adolfo Arjona’ Melchor Ruiz, compañero de Deportes COPE que cubre la información del Real Madrid.

El chileno era una estrella internacional, por tanto, un hombre muy rico. Hay cálculos que apuntan a que a lo largo de su carrera ganó 25 millones de dólares. A su llegada a Sevilla se despertó en él el interés por invertir el dinero que estaba ganando. “Empieza a hacer inversiones en inmuebles, en bonos... el futbolista, muchas veces, suele venir de estratos sociales humildes y pasan a ser multimillonarios”, de ahí el interés por “diversificar” su fortuna.

Zamorano fue futbolista profesional casi dos décadas, hasta que en 2003 colgó las botas. Comenzaba entonces otra etapa de su vida, que daría un giro radical en 2014. “Él tenía un sueño: hacer una ciudad deportiva con su nombre en un barrio humilde”, cuenta Melchor Ruiz, para “fomentar a los niños de Santiago de Chile y que eso quedase ahí... es el gran proyecto que tuvo, pero era tan majestuoso que tuvo sus complicaciones”.

“Era un proyecto más del corazón que económico, que en 2014 le supuso un problema muy importante porque delegó la gestión del proyecto y le llevó a la ruina”, cuenta Ruiz.

