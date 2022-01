No está en nómina de ningún periódico, pero publica más que algunos periodistas. En un año, el diario deportivo 'As' llegó a publicar 84 cartas al director escritas por la misma persona, todo un récord protagonizado por un hombre cuyas cartas han aparecido en más de 60 periódicos españoles. La primera, en el año 2003.

El poseedor de ese récord Guinness es Enrique Stuyck, que ha contado en 'La Noche de Adolfo Arjona' que todo comenzó de forma casual, cuando en aquel año 2003 escribió una carta a raíz de una entevista a Enrique Iglesias que leyó en 'El País Semanal'.

“Acababa de lanzar su carrera y se notaba un poquito triste porque, a pesar de su inmenso éxito, porque estaba solo en los hoteles, viajaba solo... me dio mucha lástima y escribí una carta que se titulaba 'Pobre Enrique' y ese fue el punto de partida para seguir escribiendo”, cuenta Stuyck.

MÁS DE 7.000 CARTAS AL DIRECTOR

Se han publicado más de 7.000 cartas al director escritas por él, porque escribe “compulsivamente” desde hace dos años y medio. “Escribo todos los días de los temas que surgen, noticias que leo, anécdotas que me ocurren...” y todo ello en base a“una rutina” que Stuyck sigue “cada día al pie de la letra”.

"Vuestra generación no entiende nuestros selfies", le contestó Wendy, la hija menor de Enrique cuando le leyó esta carta titulada "Selfismo y selfistas".



¿Te gusta tomarte selfies o crees que es un acto narcisista?https://t.co/TqcN8PgxdG#selfie#narcisismo#autoestimapic.twitter.com/Cy1wPyrXgT — Las cartas de Enrique (@CartasdeEnrique) December 22, 2021





“Para mí es como un trabajo: empiezo a las seis de la mañana, compro 40 periódicos a través de una aplicación, los leo, descubro las cartas que me publican en cada periódico, tomo nota de los temas que me interesa comentar”... y a todo ello dedica “entre cinco y seis horas diarias”, escribiendo “todos los días dos o tres cartas”. Una tarea que Enrique Stuyck compatibiliza con su trabajo.

Enrique no desiste y constantemente está escribiendo nuevas cartas que hablan sobre el problema que sigue siendo el volcán de #LaPalma, para que ni los medios ni las autoridades olviden que los habitantes de la isla continuan necesitando de nuestro apoyo. #VolcanLaPalmapic.twitter.com/ka63NfnBqu — Las cartas de Enrique (@CartasdeEnrique) December 13, 2021





CUESTIONARIO A UN RÉCORD GUINNESS

Adolfo Arjona sometía a este autor, ganador de un récord Guinness, a un cuestionario:

El día que más cartas le han publicado : le llegaron a publicar 18 cartas al director en un mismo día.

: le llegaron a publicar 18 cartas al director en un mismo día. El diario en el que más ha aparecido la firma de Enrique Stuyck : 'La Nueva España' de Asturias, seguido de 'La región' de Orense.

: 'La Nueva España' de Asturias, seguido de 'La región' de Orense. Algún periódico que nunca, o rara vez, publique sus cartas al director : aunque le han publicado en todos los periódicos españoles, desde hace algún tiempo “hay periódicos que exigen cartas exclusivas y yo escribo cartas que envío a todos los periódicos, así que hay algunos que no me publican, como 'Las provincias' de Valencia o 'El heraldo' de Aragón.

: aunque le han publicado en todos los periódicos españoles, desde hace algún tiempo “hay periódicos que exigen cartas exclusivas y yo escribo cartas que envío a todos los periódicos, así que hay algunos que no me publican, como 'Las provincias' de Valencia o 'El heraldo' de Aragón. Su carta favorita : la primera porque la escribió “casualmente y cuando me dijeron que la habían publicado, me hizo mucha ilusión”.

¿Enrique Stuyck buscó batir un récord Guinness? Según le contaba a Adoldo Arjona, “cuando llevaba 3.000 cartas publicadas, pensé que podía ser un récord; entonces me comuniqué con Guinness y me dijero que no había récord de cartas por número, sino por una serie de condicionantes como un número cartas publicadas en un año, en un periódico qur tuviera una tirada mínima de 50.000 ejemplares... y esas condiciones las reunía el periódico 'As', que en ese año me había publicado 84 cartas”.

¿Realmente crees que la razón por la que Ayuso y Casado no se fotografiaron juntos durante la presentación del libro de Rajoy fue por cuestiones de "protocolo"?https://t.co/33IHu2kaXO#IsabelAyuso#PabloCasado#MarianoRajoy#PolíticaParaAdultos#PP#PolíticaEspañapic.twitter.com/KuWbpgeYrQ — Las cartas de Enrique (@CartasdeEnrique) December 9, 2021





RENDIMIENTO ECONÓMICO

“Escribiendo cartas al director gano amigos... y algunos enemigos también” y sobre si le proporcionan algún rendimiento económico, puesto que Enrique Stuyck ha publicado tres libros con cartas al director firmadas por él, confiesa que la publicación de esos ejemplares le está “costando una fortuna”. “No te digo cuánto porque me da hasta vergüenza”, comenta bromista Stuyck.

No piensa dejar de escribir cartas al director, “con la intención de publicar un tercer libro que quiero que salga en enero de 2023, con diez mil cartas publicadas, que es mi reto particular”. Aunque el objetivo no es fácil de conseguir, puesto que para ello le deben publicar “un promedio de diez cartas diarias”.

¿Crees que #Serrat, a pesar de que se retira de los escenarios, seguirá componiendo para otros artistas?



Puedes leer el resto de esta carta en agradecimiento a Serrat aquí: https://t.co/UVLI8wXSwz#JoanManuelSerrat#CantautorEspañol#músicapic.twitter.com/p3kKk5ZEF7 — Las cartas de Enrique (@CartasdeEnrique) December 7, 2021





