Pedro Piqueras: "Mi vida profesional ha sido como un sacerdocio"
Ejercer el periodismo durante más de 50 años le ha privado de muchas cosas que quedan reflejadas en su libro "Cuando ya nada es urgente"
Málaga - Publicado el
3 min lectura
Su voz es simplemente inconfundible e imponente. Nos referimos a de Pedro Piqueras, un periodista con 51 años de carrera profesional, 34 en la pequeña pantalla, que en diciembre de 2023 se despedía de los informativos de Telecinco. Desde ese momento, además de dedicarse a la familia, a sus amigos, a viajar, ir al teatro o disfrutar de cualquier concierto, ha escrito un libro cuyo título define su estado actual. “Cuando ya nada es urgente”.
inicios
Pedro Piqueras comenzó en diario Pueblo en el 73, has pasado por RNE, por RTVE, Antena 3 y Telecinco. "Llevaba tres años preparándome para irme, pensando en qué actividades iba a emprender, para desarrollarme, pensando que podía escribir un libro como al final hice, pensando en aprender piano y sobre todo estar con mi familia"
Piqueras afirma que ha echado mucho de menos la profesión en todos este tiempo desde que se fue. "Sobre todo con todo lo que está pasando con lo de Trump, quien no echa de menos estar ahí para contarlo y dar una visión más objetiva de lo que ocurre"
pública o privada
Entre la televisión pública o privada, asegura que se ha sentido cómodo e incómodo en las dos. "Que sea pública o privada no es un 'handicap' para un profesional, No es solo el medio en el que te desarrollas, son también los dueños de esa televisión. De todos he aprendido"
La noticia más le ha gustado dar a lo largo de su carrera fue el final de la guerra de los Balcanes. "Pero no siempre son noticias positivas las que forman parte de los informativos"
Pedro Piqueras dice que se ha perdido muchas cosas por dedicarse al periodismo en cuerpo y alma durante más de 50 años. "Has sido como un sacerdocio. Nunca he podido ir al estreno de un amigo, o ir a un partido de Champions, o a un cumpleaños a partir de la ocho de la tarde, o viajar fuera de temporada"
Si volviera a nacer volvería a ser periodista. "Lo que no se es si haría muchas cosas que han puesto en peligro la relación con mi familia". Sin embargo, reconoce que ha tardado 50 años en darse cuenta de que nada es tan urgente y preocupante como parece.
el resto de su vida
Piqueras tiene claro lo que quiere hacer el resto de su vida, lo mismo que está haciendo ahora. "Divertirme un poquito, estudiar, leer, ver a los amigos y tal vez escribir otra cosa"
Este es su primer libro y cuenta algunas de sus vivencias como periodista. El subtítulo del libro es Llegar, estar y saber irse. "No estoy seguro de haber hecho bien las tres cosas, pero siempre he procurado llegar bien y aprender. Saber estar es importantísimo, es hacer bien tu trabajo y de la mejor manera posible y enseñar a los que vienen. Lo de saber irse es más difícil y lo más importante buscar a alguien que te sustituya y a ser posible que sea mejor que tú"
Pedro Piqueras acaba de publicar “Cuando ya nada es urgente” con la editorial Harper Collins.