Pedro Baños: "La capital de la Geohispanidad debería ser Méjico"

La unión de los pueblos hispanos, para convertirse en una nueva potencia mundial. Esa es una de las ideas que defiende el escritor y militar Pedro Baños en su último libro, en el que aborda la importancia de la potencia hispana frente a los bloques tradicionales de siempre. Se titula: “Geohispanidad. La potencia hispánica en el nuevo orden geopolítico”.

Pedro Baños defiende que es oportuno el momento actual para defender la 'Geohispanidad' porque es obvio que el mundo está totalmente complicado. "Hay un enfrentamiento geopolítico cada vez más enconado entre las grandes potencias y nos están dejando al margen, a una parte muy importante de la población mundial y por tanto es el momento histórico de hacerlo"

la madre patria

‘Madre Patria’ puede ser un concepto emocional que nos hace pensar que la ‘Geohispanidad’ es una opción realista. "Más que el concepto clásico en el que la 'Madre Patria' sería España, hablamos de cómo partiendo de esa historia, construir nuestro futuro como civilización hispana y construir un nuevo 'Siglo de Oro' pero hispano"

Tenemos la sensación de que los vínculos entre España y América del Sur están rotos. "En España no estamos dando el mejor ejemplo para atender a esta gran unidad, a esta gran nuevo hermanamiento entre todo el mundo hispano. Hay más vocación de que esto se llegue a cumplir en el otro lado del Atlántico que en España"

Para lograr esa 'Geohispanidad' hay muchos inconvenientes que sortear, pero también habría muchas ventajas para España y Latinoamérica. "Tendríamos muchísimas ventajas si estuviéramos todos unidos porque nos defenderíamos mucho mejor y podríamos exigir ser respetados en todos los planos"

El gran inconveniente es el impulso político. "Pero eso no nos debe amedrentar porque esto puede salir desde la sociedad"

Geohispanidad

la capital en méjico

Según Pedro Baños, la capital de ese Siglo de Oro hispano debería ser Méjico, porque es el gran país. "Lo tiene todo, puede estar entre las cinco grandes potencias económicas con solo hacerlo un poco bien, tiene recursos energéticos, recursos naturales de todo tipo, una población creciente. territorio, turismo, y España simplemente debería ayudar a conducir este proceso"

El Océano Atlántico que separa España de Hispanoamérica, puede ser un problema para esa unión. "Hace no muchos años era una dificultad, pero hoy día las distancias físicas no existen gracias a las tecnologías"

El segundo idioma más hablado en Estados Unidos es el español, por lo tanto debemos pensar que Estados Unidos podría formar parte de esa 'Geohispanidad', si estuviéramos hablando solo de la lengua. "Son más de sesenta millones de personas las que hablan español en Estados Unidos"

“Geohispanidad. La potencia hispánica en el nuevo orden geopolítico” es el nuevo libro de Pedro Baños que publica la editorial Ariel.