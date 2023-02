Orestes Barbero, sobre ‘Pasapalabra’: “Creo que olvidaré el 70% de lo aprendido en el concurso"

¿Quién no se asombra cada vez que ve a los concursantes de ‘Pasapalabra’ responder preguntas imposibles? ¿Qué tienen en común Pablo Díaz y Orestes Barbero? Solo ellos conocen el secreto para cautivar al telespectador programa tras programa. Sin embargo, en ‘La Noche de Adolfo Arjona’, hemos llegado a una conclusión: “Sus cerebros les brinda una verdadera habilidad que ellos potencian con horas de estudio”.

HABILIDADES DEL CEREBRO

En el podcast que acompaña a esta noticia puedes escuchar el programa completo en el que Adolfo Arjona habla de las habilidades o distintos tipos de inteligencias que tiene el cerebro. ¿Nació Picasso con la habilidad de pintar o la desarrolló a lo largo de su vida? ¿Y Mozart? ¿Tenía una habilidad innata para la música o aprendió su cerebro a desarrollarla? ¿Y Orestes Barbero, el concursante de ‘Pasapalabra’, es genéticamente distinto su cerebro para ser capaz de memorizar fechas y nombres imposibles, o significados de palabras que jamás hemos escuchado los demás?

TRABAJAR LA MEMORIA

Una de las habilidades del cerebro es la de memorizar, es decir, fijar algo en la memoria. Esto lo hacemos todos, todos los días. Pero cuando eres capaz de memorizar fechas, nombres, títulos de películas o libros, capítulos de la historia, el significado de palabras poco habituales… En ese caso, a lo mejor eres Orestes Barbero, el crack de récord de ‘Pasapalabra’, como lo calificaba algún periódico.

“Puede haber un pequeño germen congénito de buena memoria, pero si no se trabaja a lo largo de la vida se queda estragado. Como todo músculo, hay que trabajarlo. En el caso de mi vida, primero empecé en el colegio, luego en la universidad y después en ‘Pasapalabra’; siempre he tenido grandes estímulos para trabajarla”,asegura Orestes Barbero en los micrófonos de COPE.

UNA VIDA DE ESTUDIOS

A sus veintiséis años recién cumplidos, Orestes ha estudiado Filología e Hispánica, luego un Máster de Literatura, posteriormente otro Máster de Educación (para tener una salida profesional) y actualmente, con lo que ganó en la anterior fase del programa, está cursando ya el tercer curso de Filosofía. “Pero ya acabo y empezaré de lleno en el mundo laboral”, bromea Orestes al relatar toda su formación.

Sobre su gran truco para memorizar, Orestes es sincero: “Nunca me he planteado cuidar la memoria, pero la realidad es que nunca he tenido grandes temporadas sin el alpiste académico y de datos como para que se relaje mi memoria. Al final, un gran elemento para memorizar es la familiaridad, es decir, cuando tienes un dato nuevo y se parece a otro que ya tienes memorizado es más fácil retenerlo si lo familiarizas, si lo asocias”.

LA MEMORIA OLVIDA

A pesar de lo que podríamos pensar, también Orestes olvida cosas estudiadas. Por mucho entrenamiento de su memoria que haga, lo cierto es que olvidará más de la mitad de lo aprendido. “Creo que olvidaré el 70% de lo que aprendo, porque hay muchas cosas que son muy interesantes y tienen el ‘regustín’ cultural que te edifican, pero hay otras muchas que solo es asimilar datos en su significante (su realidad sonora o escrita), sin que haya ningún fondo cultural detrás de ello. Y esa es la parte un poco fea de la profesionalización del programa, que se ha pervertido el primer enfoque cultural que pudo tener en un primer momento. Pero también me quedo con lo bueno de ‘Pasapalabra’ que es en la vertiente cultural que te viene al participar, por ejemplo, a veces dices joe, qué dato más interesante, o qué libro más curioso, o qué referencia más chula…” concluye Orestes tras una reflexión valiente y sincera.

Aunque es consciente de que olvidará parte de lo aprendido, Orestes Barbero ha encontrado en su cerebro una forma de ser feliz: el amor por aprender.

