Jason Fox organizador del concierto de Jennifer López en 2019: "su equipo dijo no y no a la prensa acreditada"

Jennifer López llegó el 8 de agosto de 2019 a la localidad malagueña de Fuengirola, para dar el único concierto en nuestro país, como parte de la gira 50 aniversario de la cantante. JLO llegó al aeropuerto de Málaga el día anterior al concierto, acompañada por un séquito de más de 200 personas repartidos en dos aviones. Jenifer López llevaba sin venir a España desde 2012 y esa noche cantó ante 14.000 personas.

ORGANIZACIÓN

Jason Fox, estuvo detrás de la organización del concierto de Jennifer López en Fuengirola. 'Ella venía bastante bien organizada y nosotros solo tuvimos que ayudar en el tema de los hoteles y con los transportes'confiesa Jason.'En el fondo Jennifer fue una artista muy fácil'.

DESPISTE

Jennifer López se alojó en el hotel Puente Romano en Marbella, 'pero cuando salió de allí, supongo que para jugar al despiste, hizo una parada en el hotel Higuerón' asegura Jason Fox. 'Teníamos las reservas en ese segundo hotel, pero creíamos que finalmente no se alojaría en él y efectivamente, paró, se duchó y se fue a su avión privado, Fue solo una parada estratégica'.

RAREZAS

Adolfo Arjona quiso saber si Jennifer López pidió algo especial, si la cantante es una artista exigente. 'No. En realidad es su equipo el que hace las peticiones en nombre de ella y la mitad de la veces la artista no lo demanda' dide Jason. 'Montamos unos camerinos en el recinto del castillo, en el Marenostrum; y ella estuvo todo el rato en las zonas comunes, compartió espacio con todos los que estábamos allí y fue una más, no se escondió. El equipo de seguridad si fue estricto para que no hubiera fotos, ni telescópicas a distancia, pero el tono en general de su equipo fue el mejor que he vivido en 25 años' asegura Jason Fox.

POLÉMICA

La prensa que estaba acreditada previamente al concierto, finalmente no pudo entrar al recinto. 'El problema fue a causa de la cantidad de intermediarios que hay en este tipo de conciertos' asegura Jason Fox. 'El ayuntamiento envió una lista en tiempo y en forma, la mandé a la organización y como no respondían, yo hice la convocatoria y al no haber una respuesta negativa lo dimos por positivo. Pero en el último momento fue cuando empezaron a rechazar y a decirnos que no, y desde Marenostrum hicimos lo posible para que se pudiera cubrir de una forma o de otra, pero eso no lo voy a contar en detalle' confiesa Jason Fox.