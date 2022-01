Mosquitos: la sustancia de nuestro cuerpo que los atrae

Ponte en situación: llegas al dormitorio cansado y con sueño, te metes en la cama, apagas la luz y cuando cierras los ojos para disfrutar de un plácido sueño; escuchas al dichoso mosquitoemitiendo uno desconcertante sonido que te impide dormir. Enciendes la luz, te levantas de la cama e intentas localizar y eliminar a ese pequeño insecto que amenaza tu descanso y que está deseoso de chuparte la sangre. Puede que te veas reflejado en esta situación, pero también puede que seas de esos a los que los mosquitos no les hacen ni caso, mientras dejan como un colador a la persona que tienes a tu lado.

El investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Jordi Figuerola, trabaja en la Estación Biológica de Doñana. Ha pasado por 'La Noche de Adolfo Arjona' para resolver algunas curiosidades sobre los mosquitos y sus preferencias a la hora de buscar un ser humano a lo que clavarles su aguijón.









LOCALIZAR LA PRESA

La primera cuestión que Adolfo Arjona aborda junto al experto, es la capacidad que tienen estos pequeños insectos voladores para localizarnos, incluso de noche y en la más completa oscuridad. Sobre esto, el experto señala que los mosquitos usan distintas pistas para localizarnos: “La principal es el CO2, el dióxido de carbono que expulsamos al respirar. A distancias más cortas se fijan en la temperatura y en otra serie de sustancias químicas que generan olores que resultan muy atractivos para los mosquitos”.

Sobre el motivo por el que hay personas a las que estos insectos voladores hacen poco caso, tiene su explicación. Según cuenta Jordi Figuerola, es importante tener en cuenta que no todos reaccionamos de la misma forma a las picaduras “hay personas más sensibles que sí se dan cuenta de que les ha picado un mosquito y hay otras a las que no les provoca ningún tipo de reacción”. Por lo tanto, ni se enteran de que el mosquito les ha picado. Algo que puede hacer pensar que los mosquitos no están interesados en ellas.

OBJETIVO PREFERIDO

Además de ese factor, hay que tener en cuenta otros que suponen un gran atractivo para estos pequeños insectos. En este caso volvemos al olor corporal “sabemos que las mujeres embarazadas son mucho más atractivas para los mosquitos, las pican mucho más que a una mujer que no esté embarazada u a otra persona”, asegura el experto. El motivo puede ser que, al estar embarazada, genera mucho más CO2, que como ya hemos comentado, es un elemento que atrae especialmente a los mosquitos.

Además de producir más dióxido de carbono, “en las embarazadas la circulación periférica de la sangre es mucho más importante, y eso genera más pistas olfativas que son las que usan los mosquitos. Un ejemplo es el ácido láctico”.

PREDILECCIÓN

Durante su intervención en 'La Noche de Adolfo Arjona”, Jordi Figuerola nos resuelve más dudas relacionadas con los mosquitos como sus zonas preferidas para picar “buscan zonas que no estén cubiertas por pelo. Los tobillos es una zona típica pero, en general, cualquier zona que quede descubierta puede ser seleccionada para picar”.

¿SOLO PICAN LOS MOSQUITOS HEMBRA?

Sobre la creencia de que solo pican los mosquitos hembra, el experto nos señala que es totalmente cierto porque los mosquitos macho se dedican a otros menesteres como a salivar el néctar de las flores y la savia de las plantas. Es decir, tienen una dieta completamente vegetariana.

En el caso de las hembras, además de alimentarse de las mismas sustancias que los machos, necesitan un plus de nutrientes “cuando llega el momento de hacer la puesta necesitan obtener proteína de la sangre de vertebrados, y por esa razón se alimentan de nuestra sangre”, asegura Jordi Figuerola.