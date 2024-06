Un mono rojo, un barrio ficticio y una reina enamorada: análisis a las series españolas de más éxito

¿Por qué los protagonistas de 'La casa de papel' llevan un mono rojo y una careta de Dalí?, ¿por qué 'Cuéntame' vivió durante 22 años y sobrevivió a gobiernos de distinto color político, siendo una producción de la televisión pública?, ¿por qué la serie 'Isabel' triunfó en países de todo el mundo relatando la historia de una reina española del siglo XV? En 'La Noche de Adolfo Arjona' descubrimos los entresijos de series españolas que han cosechado un enorme éxito.





LA CASA DE PAPEL

Tokio, Berlín, Río, Moscú, Denver, Nairobi, Helsinki y Oslo. Son nombres de ciudades del mundo. Pero también son los alias de ocho atracadores que apenas se conocen entre sí, pero que se embarcan en el atraco más espectacular que nos haya contado la ficción en los últimos tiempos.





Un atraco brillante que incluye rehenes, pasiones, desconfianzas, tensiones… y mientras todo eso ocurre, se fabrica el dinero que posteriormente se llevarán de la Fábrica de Moneda y Timbre. Es, de forma resumida, el argumento en torno al cual gira la serie 'La casa de papel', una de las producciones españolas que más éxito ha cosechado.

En 'La Noche de Adolfo Arjona', la redactora jefe de Sensacine.com -un medio especializado en el séptimo arte-, Sara Heredia, cuenta que el origen de esta serie tiene que ver con el deseo de creador, Álex Pina, por hacer una serie sobre robos “porque había visto muchas películas de este género” y “también le fascinaba la idea de fabricar dinero”.





“La estética es clave en la serie” y, en este sentido, la experta explica que el hecho de que los personajes usen monos de color rojo como vestimenta “fue algo muy práctico porque buscaban un atuendo cómodo” y más adelante tuvieron que elegir el color “y decidieron el rojo por ser llamativo”.





LAS MÁSCARAS DE DALÍ

En cuanto a las máscaras de Dalí, Sara Heredia explica que, “el espíritu de Dalí casaba muy bien con la serie”. Y en cuanto a los nombres de ciudades del mundo como seudónimos de los personajes, la experta le cuenta a Adolfo Arjona: “Los creadores tenían claro que, al ser un grupo de atracadores tenían que tener apodos y, en un principio, iban a llevar nombres de planetas como Mercurio, Urano... pero alguien llegó con una camiseta en la que ponía Tokio” y fue entonces cuando tomaron la decisión definitiva.





Otra de las señas de identidad de 'La casa de papel' es la canción antifascista italiana 'Bella Ciao'... ¿y por qué eligieron? Según Sara Heredia, los creadores de 'La casa de papel' “tenían poco presupuesto para hacerse con las canciones y ya sabemos que hacerse con los derechos de una canción suele ser caro” y fue el guionista Javier Gómez Santander quien propuso el 'Bella Ciao' al equipo, una propuesta que gustó al ser una canción “que de la resistencia, épica y que se te queda grabada... se dieron cuenta de que era perfecta para la serie”.





'La casa de papel' se estrenó en Antena 3 en 2017 y a finales de ese año Netflix se hizo con los derechos y eso, según la experta, “supuso todo” para la serie. “Ser parte del catálogo de Netflix y poder estar disponible en países de todo el mundo fue lo que hizo de 'La casa de papel' un fenómeno mundial... fue uno de los mejores estrenos de ficción de esos años”.

“Si Netflix no se hubiera hecho con ella, no habría tenido cinco partes como tiene ahora y, desde luego, no sería el fenómeno que es”, como le cuenta Sara Heredia a Adolfo Arjona.





'CUÉNTAME' E 'ISABEL'

