Michelle Jenner desvela quien se lo puso realmente difícil en su carrera como actriz: "La reina"

Y entonces dejó de ser Sara. La hija del comisario Paco se olvidó de su amor Lucas y creció. La serie "Isabel" permitió a Michelle Jenner demostrar que es una actriz de carácter.

En "La Noche de Adolfo Arjona", Michelle ha recordado su papel de la reina Isabel La Católica en la serie emitida por TVE. La actriz le ha contado a Adolfo Arjonaque para conseguir el papel hizo un casting. Pero la prueba no salió todo lo bien que ella esperaba.





EL DÍA QUE MICHELLE SE CONVIRTIÓ EN ISABEL

De hecho, según ha confesado: " Sentí que la prueba me salió muy mal, me salió como un churro”. Pero el director de casting no debió pensar lo mismo. Y Michelle se convirtió en reina de Castilla





"Isabel" fue una de las series más ambiciosas de TVE, comenzó a emitirse el 10 de septiembre de 2012 y estaba inspirada en la vida de la reina Isabel I de Castilla.

La serie contó con un presupuesto de 726.000 € por capítulo y varias cadenas de televisión europeas y americanas mostraron interés en comprar sus derechos.





EL PAPEL MÁS DIFÍCIL

Según ha reconocido la actriz, este personaje es el más difícil de todos los que ha interpretado. Su gran dificultad radica en el paso del tiempo, ya que la serie empieza con la llegada al trono de la reina con solo dieciséis años, y a lo largo de las diferentes temporadas, se convierte en una mujer adulta y envejece.

La actriz, que debutó con su papel de Sara en la serie “Los hombres de Paco”, ha reconocido en "La Noche de Adolfo Arjona" que el papel de la Reina Católica “fue un gran reto y registro nuevo para ella”.

La serie "Isabel" le sirvió ser reconocida dentro de la profesión. "Fue un papel difícil que me abrió muchas puertas", ha reconocido. Como ella dice, el de Isabel ha sido el papel de su vida. Hasta hoy.

