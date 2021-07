'Mars One', el Gran Hermano televisivo que podría permitir vivir en Marte a los humanos

El proyecto ‘Mars One’ fue creado por la fundación holandesa del empresario Bas Lansdorp y el físico Arno Wielders. Su objetivo principal era el de insertar una colonia humana en Marte para el año 2025. Los participantes del proyecto ‘Mars One’ iban al planeta rojo a vivir, explorar y crear un segundo hogar para la humanidad. La idea, por tanto, era que los primeros hombres y mujeres partieran rumbo a Marte sin retorno, es decir, se quedarían allí para siempre.

Mars One CEO Bas Lansdorp recently spoke with Azania Mosaka on 702 about the importance and challenges of colonizing Mars. Listen to the full interview at: https://t.co/CcquiB1Bedpic.twitter.com/bv2onlfvng