Imponente. Tremendamente alto. Ningún otro le hace sombra. En Emiratos Árabes, concretamente en Dubai, se encuentra el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa.

En “La Noche de Adolfo Arjona” subimos a este rascacielos de 828 metros de altura que se encuentra ubicado junto a la avenida principal de la ciudad. Es cierto que su altura llama la atención, pero no es lo único.

El edificio esconde un secreto que muy pocos conocen. Los turistas que visitan Dubai se quedan minutos mirándolo; unos a lo lejos, otros prefieren acercarse. Y todos se preguntan los mismo: ¿Por qué tiene esa forma?

Según le ha contado el ingeniero civil y técnico, miembro del Colegio de Ingeniros Técnicos de Obras Públicas, Joaquín Bueso, a Adolfo Arjona, el edificio Burj Khalifa está diseñado partiendo de una base en forma de flor que se cultiva solo en Dubai.

Este rascacielos mide dos veces lo que el Empire State de Nueva York y es posible subir hasta sus alturas desde el año 2010. Para levantarlo se necesitaron más de seis años y trabajaron en su contrucción más de doce mil personas.

Su construcción no fue precisamente fácil. Está edificado en un terreno bajo en el que hay agua ocho veces más salada que el mar, por tanto resulta muy corrosiva. Por este motivo, el equipo de ingeniería decidió utilizar un cemento impermeable.

Otro de los secretos que esconde el edificio más alto del mundo es que existen habitaciones de seguridad cada 25 pisos. Estos espacios se pueden usar en caso de incendio. 'De esta forma se pueden hacer evacuaciones parciales, porque la mayoría de los incidentes que pueden ocurrir en un edificio, no necesariamente tiene por que tener una evacuación total' asegura Joaquín Bueso.

Sus 186 pisos albergan oficinas, apartamentos y hoteles. Desde lo alto del Burj Khalifa es fácil pensar en el Home Insurance Building de Chicago, el primer rascacielos del mundo, inaugurado en 1884. A pesar de contar solo con 42 metros, sigue siendo todo un símbolo.

Quien sabe, tal vez dentro de unas décadas, miremos al Burj Khalifa como aquel edificio que un día fue el rascacielos más alto del mundo.

Y es que en la carrera por el skyline más alto, ya le ha salido un duro competidor: la Jeddah Tower, en Emiratos Árabes. Alcanzará los mil metros, aunque por el momento, el Burj Khalifa sigue siendo el edificio más alto del planeta. No hay un lugar más alto.

