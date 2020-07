Los secretos del éxito de Rafa Nadal que nadie conoce y te sorprenderán

Rafa Nadal es, sin duda, el nombre propio del deporte español. El número 1 del tenis y el mejor de todos los tiempos en tierra batida. Si hay un periodista que conoce bien al de Manacor, es Ángel García Muñiz, que repasa con todo lujo de detalles los entresijos de la vida del campeón en 'La Noche de Arjona'.

“Todos sienten auténtico respeto y reverencia por Rafa Nadal por los valores que transmite. Porque casi se le tiene más cariño cuando pierde que cuando gana. Por el respeto hacia los rivales, hacia el público y hacia nosotros en rueda de prensa”, nos cuenta.

Por ello, cuando le preguntas al periodista si se queda con el Rafa persona o con el Rafa profesional, aunque admite que le cuesta decidirse, asegura: “me quedo más con su forma de ser que con todo lo que ha ganado”.

En 'La Noche de Arjona' hablamos de los inicios del tenista, que lleva ganando títulos desde los 8 años en su tierra, siempre contra gente más mayor y más experimentada que él. Sin ninguna duda, Nadal siempre apuntó maneras. “Con 14 años gana a un campeón de Wimbledon, con 15 su primer partido de la ATP y con 16 gana a Albert Costa, campeón de Roland Garros”, nos recuerda Ángel García.

Aunque el tenis no era su único fuerte. De hecho, “tuvo que decidirse entre el tenis y el fútbol”, nos explica el periodista, ya que Rafa Nadal también era todo un portento con el balón en los pies y llegó a marcar la friolera de 100 goles en una sola temporada.

SU TÍO TONI

“Toni es el que ha amueblado la azotea más privilegiada del deporte mundial”. Así de contundente es Ángel García Muñiz cuando habla de Toni Nadal, quien ayudó a convertir a Rafa en el mejor del mundo.

Si algo destaca del entrenador, es su dureza. El periodista deportivo cuenta que Nadal “jugó un partido con la raqueta rota porque aprendió a no quejarse de nada”. De hecho, afirma que su tío “le hacía recoger más pelotas que a nadie”. Entre otras anécdotas, Ángel García ha compartido con Arjona que, aunque los termómetros marcaran 35 grados, si Rafa se dejaba la botella de agua, no le compraba una nueva “para que no volviera a olvidársela”.

CURIOSIDADES

Pocos saben que Nadal tiene miedo a la oscuridad, no le gusta ni el jamón ni el queso curado o que tuvo un cólico de pequeño porque se comió casi un kilo de aceitunas.

Las manías que tiene sobre la pista sí que las conocemos más: colocar las botellas con la etiqueta hacia fuera y en diagonal o no pisar ninguna línea cuando el juego está parado.

El periodista de COPE también nos cuenta que Rafa es muy desordenado. “Un día se le olvidó la acreditación y no le dejaban pasar al vestuario” en su propio partido porque los encargados de seguridad “no tienen por qué saber quién en Rafa Nadal”, nos relata.

El mallorquín nunca se ha sentido más que nadie y, por ello, recordamos una de sus frases que le definen mejor como persona: “Yo no me creo importante por nada. Lo único que hago es pasar una pelota por encima de la red”.

EL FINAL DE SU CARRERA

Ángel García afirma que “el final está cerca”. Su apuesta es que el mallorquín se retire en “2, 3 o 4 años. No creo que se vaya mucho más allá”, nos cuenta.

El periodista ha conocido a muchísimos profesionales de multitud de disciplinas, por ello, cuando le preguntamos en los micrófonos de COPE “¿Quién es el mejor deportista de la historia de nuestro país?”, la cuestión no le compromete y su respuesta no deja indiferente a nadie: “A todos los deportistas les he hecho yo la misma pregunta. Y todavía no he encontrado a uno que no me diga el nombre de Rafa Nadal.... Si lo dicen ellos, cómo no te lo voy a decir yo”.

En 'La Noche de Arjona' repasamos la carrera de otros deportistas de élite españoles que han dejado su huella en la historia.

ANDRÉS INIESTA

La leyenda de Iniesta se engrandeció con el gol en la final del Mundial en el año 2010, pero hasta llegar a ese momento crucial de su carrera y de la Selección Española, el de Fuentealvilla tiene toda una historia detrás que repasamos con el jefe de deportes de Cope Catalunya, Manuel Oliveros, que nos cuenta que “los primeros años fueron duros” en la carrera de Iniesta. Nos desgrana la figura de Albert Benaiges, fundamental en la llegada del de Albacete a Barcelona, ciudad en la que se quedó “medio llorando, pero feliz”, y nos habla del amago del Real Madrid por llevárselo a sus filas, entre otras curiosidades.

PAU GASOL

La vida del baloncestista parecía que iba a estar marcada por la medicina, por tradición familiar, pero se dio cuenta de que lo suyo era el gancho en suspensión. El barcelonés ha triunfado en equipos como los Memphis, los Lakers o los Chicago Bulls. Dos anillos de la NBA o el récord anotador del Eurobasket son algunos de los triunfos que lo avalan. Repasamos su trayectoria de la mano de la periodista de COPE, Pilar Casado, que afirma que “la carrera que Pau ha hecho en la NBA está a la altura de muy pocos”, y nos aclara que “hablar de estrellas en la NBA, no se habla todos los días. Y Pau es una estrella de la NBA”.

También conocemos la faceta más personal del mayor de los de Gasol. Casado nos lo describe como un amante de la ópera y la música clásica y todo un apasionado de la cocina.

ÁNGEL NIETO

Todo el mundo conoce el nombre de esta estrella del motociclismo nacional, pero pocos saben cuáles fueron sus inicios.

Charlamos con el periodista experto en motor, Carlos Miquel, que nos narra cómo Ángel Nieto dejó su trabajo para ser aprendiz de mecánico, a cambio, únicamente, de comida. Miquel lo define como “alguien que tenía un don y que hizo de todo por un sueño”.

Nieto se trasladó a Barcelona, la cuna del motociclismo, con tan solo 14 años y los bolsillos vacíos, para tratar de ser alguien en el mundo del motor. Algo que alcanzó con creces.

A Ángel Nieto se le atribuyen muchos méritos, pero sin duda estará en la historia por ser “quien introduce la televisión en las carreras” y llevar este deporte a la cima de nuestro país, como nos cuenta el periodista.

