Leones, cocodrilos y tiburones: tres masacres en las que los hombres fueron el menú de los depredadores

Hubo un tiempo en que nuestros antepasados eran presa de los depredadores. En que nuestros antecesores eran pasto de grandes felinos y tenían su lugar en la cadena alimenticia. Hubo una época en que las crías humanas eran un plato apetecible para grandes carnívoros. Pero ese tiempo pasó.

Ahora el ser humano se sitúa en el vértice superior de la pirámide alimenticia. Granjas, establos, safaris, zoológicos, circos y otros espectáculos, fiestas populares…el hombre ha dominado a todos los demás animales, llegando a olvidar su propia condición de animal, llegando a ignorar su pasado cuando era un eslabón más en la cadena. Pero hay ocasiones en que acontecen sucesos que nos reubican y nos recuerdan nuestra fragilidad.

Hay momentos en que cuando el hombre está fuera de la seguridad del hogar, perdido en la selva, abandonado en alta mar o desprotegido en la sabana, vuelve al pasado.

Contamos tres historias en las que la naturaleza nos enseñó su cara más cruel. Tres tragedias en las que los hombres volvieron a ser alimento para las bestias. Tres catástrofes en que volvimos a ser el menú de los depredadores. Esta noche viajaremos a Kenia, a Birmania y al archipiélago de Filipinas, donde viviremos el horror de ser el cazador cazado.

Con Guillermo Díaz, estudioso de la historia militar, de episodios desconocidos, de nuestros héroes y malditos, abrimos la abrimos la Enciclopedia Oculta y vamos a adentrarnos en tres historias terroríficas, donde el hombre se vuelve frágil frente a los animales, donde el hombre es la presa y las bestias los cazadores. Hoy conoceremos tres masacres de hombres a manos de los animales.

leones

El primer sitio donde vamos a ir es a Kenia en 1898. Las principales potencias europeas se repartieron África en áreas de influencia, que posteriormente se irían ocupando físicamente para ejercer la autoridad a la que creían tener derecho sobre aquellas lejanas tierras. "A los británicos les interesaba convertir el Océano Índico en una especie de lago inglés, para proteger las comunicaciones con el principal florón de su Imperio, que era la India, así como también con Australia. Por esa razón los británicos sometieron al Sultanato de Zanzíbar, en la actual costa de Kenia, a un protectorado que les permitió poner el pie en el interior desconocido de Kenia"

León atacando

Los sucesos tuvieron lugar entre marzo y diciembre de 1898 durante la construcción del ferrocarril Kenia-Uganda. "Entre 1896 y 1901 los británicos construyeron el Ferrocarril de Uganda, una línea de tren que unió el puerto de Mombasa con Kisumu, a la orilla del Lago Victoria, ambas en la actual Kenia. Bautizado como Lunatic Express por la opinión pública británica, debido a su elevado coste y a su aparentemente baja rentabilidad, las dificultades en su construcción empezaron casi desde su inicio, terreno difícil, falta de mano de obra, los obreros tuvieron que traerse de la India, motines de los trabajadores, conflictos con las etnias locales como los masái, o enfermedades como la malaria y la disentería".

En una comparecencia en el Parlamento británico, lord Salisbury, al ser preguntado por los retrasos en la obra del ferrocarril, dijo que a los problemas preexistentes, había que añadir la muerte de decenas de trabajadores devorados por los leones. "Dos leones se pusieron a cazar indios por las noches, los arrastraban fuera de sus tiendas, sembraron el terror en los campamentos de trabajo. Los trabajadores llegaron a bajarse de un tren para no ir al campamento donde ya se había corrido la voz de que dos leones imposibles de cazar se alimentaban de hombres"

cocodrilos

Nuestra siguiente parada es en la Isla de Ramree, en Filipinas. Segunda Guerra Mundial, el teatro de operaciones del pacífico. "Tras el ataque a Pearl Harbor en mitad de la Segunda Guerra Mundial, el 7 de diciembre de 1941, el ejército imperial japonés movilizó sus tropas y puso su mirada en las colonias que hasta ese momento estaban bajo dominio británico. Malasia y Singapur entre ellas. La pérdida de su control supuso una humillación para las orgullosas tropas británicas, que vieron como en un abrir y cerrar de ojos su campaña de expansionismo se veía frenada en seco. No sería hasta el final de contienda, cuando el ocaso japonés ya estaba cerca, cuando los británicos volvieron a poner todo su esfuerzo en recuperar sus bastiones perdidos en el Sudeste asiático"

En enero y febrero, el Ejército Británico lanzó una gran ofensiva previa al desembarco en la costa occidental de Birmania con el objetivo de retomar Ramree y la vecina isla de Cheduba. "Para ello movilizaron a los acorazados Queen Elizabeth y Phoebe que sometieron a continuos bombardeos a algunas de las islas clave de la región, entre ellas Ramree. Finalmente el 21 de enero de 1945, el ejército británico realizó un asalto anfibio denominado Operación Matador con el objetivo de capturar el estratégico puerto de Kyaukpyu y su aeródromo. Durante el avance toparon con la férrea resistencia japonesa, que no duró mucho tiempo y que, debido a la naturaleza del terreno, acabó convertida en una guerra de guerrillas"

Cocodrilo de agua salada

Los japoneses en un repliegue táctico y para ir fomentando que los combates cambiaran de naturaleza y vinieran hacia la emboscada y la guerra de guerrillas, se fueron adentrando en la jungla pantanosa de la isla. En los manglares. En ellos se dieron los hechos que trae esta fecha a nuestra enciclopedia oculta. A medida que se fueron adentrando, penetraron en la zona de cría de un animal letal: el cocodrilo de agua salada.

El gran error de los japoneses se confirmó la noche del 19 de febrero de 1945 cuando empezó la masacre. En su camino por los manglares, los temibles cocodrilos de agua salada, unos reptiles que pueden llegar a medir hasta ocho metros y pesar unos 1.500 kilos, emergieron repentinamente del agua negruzca para devorar a unos desprevenidos japoneses. "Aquella terrorífica noche, se escucharon cientos de gritos de desesperación procedentes del manglar por el que habían huido los japoneses mientras eran aplastados y devorados por unas bestias implacables. Pero eso no era todo. Quien no moría aplastado por las fauces de los cocodrilos lo hacía a causa de los disparos de los francotiradores británicos. De los aproximadamente mil soldados japoneses que huyeron, los británicos apenas lograron capturar a una veintena. Con la llegada del día, el panorama era desolador. Los buitres se daban un festín con los restos de los soldados que no habían sido devorados por los saurios"

tiburones

Volvemos a la Segunda Guerra Mundial. Al USS Indianápolis. Que llevaba piezas para la bomba atómica en absoluto secreto. "El barco se hundió rápidamente dejando a más de 900 hombres flotando en el océano, que empezaron a chapotear en el agua y eso atrajo a centenares de tiburones que se dieron un auténtico festín. Fueron devorados durante tres noches hasta que fueron localizados. De los 900 que flotaron en el agua solo sobrevivieron 316"

Tiburón blanco

En la Enciclopedia Oculta de Guillermo Díaz hemos conocido cómo el hombre puede ser pasto de las fauces de otras especies, cómo desamparados y sin las barreras de la civilización volvemos a ser frágiles. Aunque no olviden cuál es el animal que más seres humanos mata de forma violenta. Porque nada mata más hombres que el hombre.