Javier Sierra alerta del gran peligro que puede suponer el asteroide Bennu que se dirige hacia la Tierra

El 18 de enero, un asteroide gigante pasaba muy cerca de la Tierra. Solo unos días antes, un meteorito impactaba en Sierra Morena, cerca de una aldea de Ciudad Real. Entró en la atmósfera a unos 48 mil kilómetros por hora y llegó a tener una luminosidad similar a la de la Luna llena. En 1999 la NASA descubría uno de los asteroides más peligrosos para el planeta. Se llama Bennu y podría estrellarse contra la Tierra en el siglo XXII, concretamente en el año 2.135. Tiene un diámetro como el Empire State de Nueva York, pesa más de 70 millones de toneladas y recibe el nombre de un ave mitológica egipcia asociada a la muerte.



Según la NASA, las posibilidades de un impacto son de 1 entre 2.500. Bennu viaja alrededor del Sol a una velocidad de más de 100.000 kilómetros por hora y puede ser visto cada seis años desde la Tierra. Para evitar su impacto contra la Tierra, en 2018 la NASA ponía en marcha un plan para desviar el asteroide en el caso de que se acercara demasiado a nosotros.



La propuesta de la Agencia era enviar una nave llamada Hammer (martillo en inglés) para desviar a Bennu. Si fuera necesario, lo destruirían en mil pedazos con una cabeza nuclear. Si no lo consiguiera, su impacto contra la Tierra sería catastrófico: Equivaldría a 80.000 veces la potencia de la bomba atómica de Hiroshima. Pero esta no es la única misión de la NASA para poner fin a este tipo de amenazas. A finales de 2021, la NASA ponía en marcha otra misión, conocida como DART, dardo en inglés.









Qué es la misión DART

El 24 de noviembre de 2021 fue un día clave para la Historia aeroespacial. Mientras amanecía en España, en la base militar de Vandenverg de California estaba todo preparado. A las 7 y 21 hora peninsular despegaba la nave DART. Viaja a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX, la empresa del multimillonario Elon Musk.



Es la primera misión de defensa planetaria activa. En esta prueba, la nave colisionará contra una posible amenaza para intentar cambiar su órbita. El meteorito elegido para esta prueba se llama Dimorphos, tiene 163 metros de diámetro y es la luna de otro asteroide, Didymos, de 780 metros. La nave pretende interceptar el asteroide a finales de septiembre de 2022, cuando su órbita esté lo más cerca posible de la Tierra, a unos 11 millones de kilómetros. El coste de la misión asciende a 324 millones de dólares.



Javier Sierra, escritor y ganador del Premio Planeta ha pasado por los micrófonos de ‘La Noche de Adolfo Arjona’para explicar en qué consiste la misión DART. DART es una nave del tamaño de un auto estándar que tiene el objetivo de impactar el asteroide a una velocidad de 6.5 kilómetros por segundo. Ello cambiaría la órbita de DART de casi 12 horas alrededor de Didymos en unos minutos, lo cual, a su vez, modificaría la velocidad del asteroide de unos 0.4 milímetros por segundo.

El escritor ha precisado que con esta misión permitirá “saber si seremos capaces de desviar el asteroide y si estamos preparados para desarrollar futuras misiones de ese tipo para proteger la Tierra”.



“El meteorito puede tener un comportamiento no contemplado para nosotros y puede ser muy peligroso. Hay que tener en cuenta el 4 de octubre, porque es el día que más cerca pasará de la Tierra. Es cuando obtendremos los resultados. Un impacto directo de este meteorito contra la Tierra se asemejaría al que impactó hace 65 millones de años y provocó la extinción de los dinosaurios. Nos enfrentamos a una amenaza muy preocupante. Tenemos 100 años para prepararnos”, ha alertado Javier Sierra.









“El impacto nuclear contra el asteroide sería a cientos de miles de kilómetros de nuestro planeta. Lo que podría ser peligroso es la fragmentación en pedazos del asteroide. Un pequeño fragmento del asteroide tras la explosión puede arruinar nuestra red de satélites por muy pequeño que sea ese fragmento”, ha añadido el escritor con Adolfo Arjona.





La posibilidad de que haya vida fuera de la Tierra

Javier Sierra considera que “nos estamos dando cuenta de que ahí fuera hay mucho más de lo que nos imaginábamos. Cuando seamos conocedores de que existen otras civilizaciones fuera de nuestro planeta sería muy revolucionario para todas las personas. No estamos preparados aún para esto. No hay duda de que hay vida fuera de la Tierra, pero lo que no estamos preparados es para saber si poseen inteligencia, como poseemos los humanos”.