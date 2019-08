El inesperado lugar en el que el Grupo Risa realizó sus primeras imitaciones

La carrera de Fernando Echeverría y David Miner, los dos imitadores que junto a Óscar Blanco forman el "Grupo Risa", empezó en el colegio. “Comenzamos a imitar a modo de broma en el colegio y eso se ha convertido en nuestro trabajo diario” asegura Fernando en su entrevista en "La Noche" con Adolfo Arjona. “A veces cuando comenzamos a hacer una imitación a modo de broma, nos preguntamos que hemos tirado cinco años de carrera”, ha añadido.

“El que escucha todo para luego escoger las imitaciones que ponemos en marcha es Fernando” cuenta David Miner. “Yo no sé la cantidad de horas de radio que Fernando escucha la radio. Competencia, no competencia... Y para lo que no escucha hay compañeros que nos ponen en alerta sobre algunas cosas que nos puedan servir”, ha relatado.

A lo largo de la charla con Adolfo Arjona ha ido apareciendo personajes de los que habitualmente imitan tanto Fernando como David. José maría García, Carlos Herrera y el propio Adolfo Arjona. “La mayor parte de las personas que son imitadas se lo toman bien”, dice David Miner. “Pero otros no y no suelen ser de la casa. También te digo una cosa, hay famosos sobre todo del mundo del deporte que nos ha pedido, por favor, que lo imitemos. Pero hay veces que las voces te salen y otras no por mucho que la trabajes. La prueba de fuego es que llamemos a una persona de la familia del imitado y podamos mantener una conversación de tres o cuatro minutos con ella sin que se de cuenta de que es una imitación”

“Eso nos pasó con García” dice Fernando. “Llamó su hijo para hablar con él por teléfono y me dijo que lo atendiera yo. Me dijo ponte tú y haz de mí, pero él era fan nuestro y me cazó enseguida.

La mayoría de las imitaciones del el Grupo Risa tienen que ver con el mundo del deporte, pero también imitan a políticos y nos han confirmado que casi provocan un conflicto diplomático el día que imitando el presidente José Luis Rodríguez Zapataro llamaron la presidente Evo Morales para felicitarlo por su triunfo en las elecciones de su país. Evo Morales dijo en público que Zapatero lo había llamado y Moncloa salió al paso diciendo que no era cierto. Casi les cuesta un disgusto.

Fernando Echeverría y David Miner imitan, cantan y hacer reír, siempre con la ayuda inestimable de Óscar Blanco “el whopper”. Ellos son el Grupo Risa y han pasado por La Noche de COPE con Adolfo Arjona.