Fernando Alonso en la distancia corta: “Inteligente, bromista y amante de las imitaciones”

En 'La Noche de Adolfo Arjona' repasamos los nombres más destacados del automovilismo español, entre ellos el de Fernando Alonso. El piloto asturiano ha sido dos veces campeón del Mundo (en 2005 y 2006), tres veces subcampeón, el piloto más joven en lograr una pole position, el más joven en ganar un Gran Premio (con 22 años), el más joven en ganar un Mundial... campeón en las 24 Horas de Le Mans, en las de Daytona, Premio Príncipe de Asturias de los Deportes... y actualmente en un nuevo resurgir en la Fórmula 1 con la escudería Aston Martin.

A los tres años se puso al volante de un coche por primera vez, en aquella etapa infantil llegaron sus primeros títulos en distintos campeonatos... y poco a poco la cosa fue yendo a más. Aquello suponía un esfuerzo -también económico- para toda la familia. Aquel camino en la automoción llevó a Fernando Alonso a debutar en la Fórmula 1 en 2001, a sus veinte años.

El especialista en Fórmula 1 de COPE y director de COPE GP, Carlos Miquel, le contaba a Adolfo Arjona que el de Alonso es un caso particular al haber encontrado a un mentor, ante la falta de recursos económicos de la familia para seguir adelante con la carrera automovilística del entonces joven Fernando.

“Cuando él empieza a destacar en karting, llega un momento en el que ya no hay presupuesto, ya no pueden seguir adelante... y le presentan a Genís Marcó, un catalán que ha llevado a los mejores pilotos españoles de karting y vio madera en él”, relata Miquel sobre aquella época en la que Alonso tuvo que trasladarse a Cataluña, a la casa de Marcó, “y desde allí se iba a las distintas competiciones por Europa”.

“Vivían en una casa de 80 metro cuadrados, muy normal, con vistas al colegio donde estudiaron él y su hermana... y la calle ahora se llama Fernando Alonso”. “El Peugeot 308 con el que su padre lo llevaba por Europa a las competiciones llegó a tener casi un millón de kilómetros porque no podía ir de otra manera... no podía ir en avión”, asegura Carlos Miquel.

En aquellos años 2005 y 2005, España se volcó con el asturiano: nadie se quería perder los fines de semana las carreras de Fórmula 1... España se volvió 'alonsista'. Según el director de COPE GP, aquello “le abrumaba”. “Alonso es una persona de naturaleza tímida y, de repente, estaba en todos los telediarios”, cuenta Miquel.

Recuerda cómo Alonso le ha contado alguna vez que, en aquella época, no podía “ni parar en un peaje de autopista porque, si se daban cuenta de que era él, era una locura... entraba al cine y se marchaba antes de que terminara la película porque no podía caminar por Oviedo”. “No llevaba demasiado bien aquel cambio tan drástico en su vida”, asegura Carlos Miquel.

“Un coche es un 75 por ciento de la Fórmula 1 porque son carreras de coches, pero a veces ese 25 por ciento que pone el piloto es la diferencia entre ganar y no ganar”, explica Miquel sobre los años en los que Alonso fue campeón del mundo al volante de un Renault, mientras que en su etapa en Ferrari su palmarés se quedó en tres subcampeonatos.

