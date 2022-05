'El Club de los 27': las teorías que existen detrás de la muerte de artistas como Kurt Cobain o Amy Winehouse

En la última edición de 'La noche de Arjona' nos hemos hecho una pregunta, ¿puede estar una edad maldita? El programa de COPE dirigido y presentado por Adolfo Arjona ha repasado la historia de un club conocido como el 'club de los 27', en el que están muchos artistas que fallecieron a esa edad.

Los primeros integrantes de esta tétrica lista fueron Brian Jones, uno de los fundadores de The Rolling Stones, el guitarrista Jimmy Hendrix, la cantante e icono hippie, Janis Joplin y el cantante de The Doors, Jim Morrison.

Los cuatro murieron a los 27, y además en un corto periodo de tiempo, entre 1969 y 1971. Pero no son los únicos. Años más tarde correrían la misma suerte, a la misma edad, otros como Kurt Cobain, incluso la española Cecilia, y la británica Amy Winehouse.

Diego Caler Elías es autor del libro 'El club de los 27', y ha estado en la 'La noche de Arjona' para analizar todos estos casos en profundidad: "Hay que remontarse casi a 1938 para encontrar el primer episodio de este club. Fue la muerte de Robert Johnson. Murió a esa edad y después de él hubo varias muertes de artistas, más o menos famosos. Pero años más tarde, en 1969, vinieron los cuatro fantásticos: Jones, Hendrix, Joplin y Morrison".

En cuanto al denominador común que comparten, Caler coincide en que eran la música y las adiciones: "Sobre todo la música y las adiciones. Todos comparten una muerte trágica. Si alguien muere a los 27 años, que no está ni en la flor de la vida, tiene que ser por alguna cuestión trágica y no natural".

Respecto a si existe alguna base científica que explique estos fallecimientos, el escritor ha señalado que no, pero ha explicado las diferentes teorías que han circulado sobre 'el club de los 27': "Yo no la encontré. Cuando me documenté no encontré nunca un archivo con ese matiz científico o con ese fondo. Hay muchas teorías descabelladas, como por ejemplo que todos compartían la letra J en el apellido y supuestamente hacía referencia a Jesucristo. Hay otra teoría que decía que todos tenían un mechero blanco a esa edad. También que todos son anglosajones, que todos son americanos o de Reino Unido. Pero también falleció aquí en España Cecilia a esa edad por ejemplo. Hay otros sitios que han creado estrellas y que han fallecido a esa edad. Todos los nexos que se han planteado los veo muy descabellados y sin una base científica".

En esta sección, hemos repasado junto al escritor Diego Caler los detalles de los fallecimientos de artistas como Janis Joplin, el cantante de Nirvana Kurt Cobain, o la británica Amy Winehouse. Todos tienen una historía de éxito detrás y una denominador común en su fallecimiento: la edad de 27 años. Conoce más detalles de esta historia escuchando el reportaje completo emitido en 'La noche de Adolfo Arjona'.