Andrea Rodríguez: ‘Yo tuve la suerte de conocer a Pablo Ráez’

La historia de esta pareja comenzó en un gimnasio. Ella tenía 26 años y daba clases de yoga y él tenía 19, había practicado muchos deportes y un día gracias a su padre, se dejó caer por su clase y la chispa surgió entre ambos. Todo comenzó como una buena amistad y poco a poco surgió el amor y la relación se fue consolidando poco a poco. Pablo ya había pasado por un trasplante de médula donada por su padre y arrastraba un problema de rodilla que le obligaría a pasar por el quirófano. ‘Nuestras conversaciones siempre hablaban de futuro’, dice Andrea en La Noche de COPE. Sus amigos ponían alguna objeción a la relación, pero cuando conocían a Pablo entendían perfectamente porque se había enamorado de él.Tras la operación de rodilla Pablo tuvo una recaída y la leucemia se hizo más fuerte. Había que buscar donante. ‘Cuando le dijeron que había donante de médula compatible con él no lo asumió muy bien porque sabía lo duro que era someterse de nuevo a un trasplante’ cuenta Andrea. ‘Te dan ganas de enfadarte con el mundo, no le ves sentido a la vida, pero hay que seguir adelante’

En medio de todo esto Pablo Ráez decide aparecer en las redes sociales con el lema “Siempre Fuerte” iniciando una lucha particular para buscar donantes de médula que se hizo viral en poco tiempo. A pesar de todo el tiempo se iba. ‘Nunca se me pasó por la cabeza dejar a Pablo para evitar el sufrimiento porque nos ayudábamos mutuamente’ asegura Andrea Rodríguez. ‘Hablamos muchas veces de la muerte, pero desde el punto de vista espiritual y deberíamos hacer que ese tema dejara de ser tabú en nuestras conversaciones’Y llegó el momento más difícil. ‘Vivimos nuestra relación de una manera en la que cada día era el último interiormente y no nos quedó nada por decirnos antes de que se marchara’ Toda esa historia ha quedado reflejada en las páginas de un libro titulado “Cuando nos volvamos a encontrar”

Andrea Rodríguez es su autora. ‘Con el libro quiero inspirar a las personas a que sigan creyendo en la vida y en el amor que era la filosofía de vida de Pablo’. Una historia de amor, pero también de superación.