Scariolo: "he tenido más problemas con directivos con vocación de entrenadores, que con jugadores"

Le llaman ‘el arquitecto de Brescia’ y dicen que ha cambiado la historia de España en el mundo del baloncesto. Ha conseguido ocho medallas con la selección española desde que cogió las riendas del equipo en 2009. Ha demostrado su amor por el baloncesto dentro y fuera de la cancha, de hecho, es el título que le ha puesto a su libro. Se llama Sergio Scariolo.

Comenzo su carrera en el mundo del minibasket en 1980, en Italia. Muy pronto se convierte en segundo entrenador del equipo de Brescia. 'Jugué al baloncesto. Compagine el deporte con la carrera de derecho porque me lesioné un tendón y estuve un año sin jugar'.

LLEGADA A ESPAÑA

Llega a España en 1997 tras ganar algún título en Italia. 'Manel Comas se fue al Barcelona desde el TAU Vitoria y me llamaron'. Fichó como entrenador del TAU Vitoria con el que jugó la final de la liga y ganó la Copa del Rey.







Con ese bagaje en Vitoria llega al Real Madrid, consigue la liga y le nombran mejor entrenador de España. 'Vas aprendiendo haciendo cosas correctas y cometiendo errores, aprendiendo a escuchar, a no tomar decisiones apresuradas y cuando llega el punto, ser firme, Noi he tenido grandes problemas con jugadores de gran personalidad, los he tenido más con directivos con vocación de conocer el baloncesto casi como un entrenador'.

LA SELECCIÓN

Tras su etapa en el Real Madrid Sergio Scariolo llega al Unicaja de Málaga con el que gana dos títulos y luego se marcha a Rusia, donde te encuentras cuando le llaman para dirigir a la selección española en 2009. 'Yo estaba en conversaciones bastante adelantadas con el Barsa y por entonces había una norma de incompatibilidad que no permitía a una entrenador de la ACB, ser selccionador española, pero todo se precipitó'.

Cuenta que no fue fácil y que hubo momentos de rechazo. Su pelo engominado y su actitud, dieron una falsa imagen de él.

En el Eurobasket de 2009 se encuentra con los ‘junior de oro’ que ganaron en Lisboa en 1999. Coincide con Navarro, Gasol y compañía. 'Aprendí mucho de ellos. No es lo mismo ser entrenador de un club que seleccionador, tiene un extra. Encontré mucha competitividad, pero también un clima de diversión que nunca tiene que faltar, aunque no faltaba nunca la concentración en los momentos claves'.







A pesar de todas las trabas, consigue la medalla de oro en el Eurobasket 2009 en Polonia. Después de conseguir dos oros y una plata olímpica y con el cariño ganado de la prensa y los aficionados, pone fin a su primera etapa como seleccionador. 'Hay momentos en los que hay que centrarse en una tarea solo'.

Tras varios fracasos de la selección, le vuelven a llamar para hacerse cargo del grupo de cara al europeo de 2017. 'Era un buen momento para retomar la selección'

Sergio Scariolo había cambiado. Dicen que el gesto de su cara se había dulcificado y su aspecto era bien distinto. De las camisas blancas patrocinadas, pasó al polo de manga corta por dentro del pantalón.

Desde 2015 empieza a cosechar éxitos al frente de la selección, algunos no esperados por nadie como el oro europeo de 2022 en Alemania. Tras el resultado de Alemania se presentan en el mundial de Asía de este verano como favoritos al título y acaban en novena posición. 'El ranking nos ponía entre el séptimo y el octavo, así que no terminamos muy lejos de la previsión. Ya había salido toda la generación mejor de nuestro baloncesto y la nueva está a punto de poder entrar, acompañada por un par de jugadores veteranos y además tuvimos las bajas de los bases'.

Si quieres saber más sobre Sergio Scariolo, te recomiendo su biografía titulada “Mi amor por el baloncesto” publicada por La Esfera de los Libros.