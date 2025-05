Juan Iglesias se encara con unos aficionados del Getafe que insultaron a David Soria: "No vuelvas a insultar a un compañero..."

Publicado el 10 may 2025, 17:35

El Getafe lleva cinco derrotas seguidas y un balance de 1 gol a favor y 9 en contra en esos partidos. Este domingo en Mestalla el equipo volvió a dar una imagen muy mala y pasada la media hora ya iba perdiendo por 3-0 después de dos goles de penalti de Pepelu y Hugo Duro y otro de Diego López. Los madrileños suman 39 puntos y cuando parecían salvados y empezaban a soñar con Europa, las cosas han cambiado y el abismo está cada vez más cerca.

La afición del Getafe está nerviosa y enfadada como ha quedado patente en un lamentable incidente entre unos aficionados del club madrileño y el lateral derecho Juan Iglesias, uno de los capitanes del equipo. Este, según ha contado Gemma Santos, ha querido intervenir para defender a su compañero David Soria, al que una pareja de hinchas azulones, que estaban esperando a los futbolistas a la salida de Mestalla, han insultado. De hecho, el propio futbolista ha asegurado a COPE que "hubiera hecho lo mismo si hubieran insultado igual a un aficionado de mi equipo".

Juan Iglesias se ha encarado con los aficionados, a los que conocería de vista, y les ha recriminado en varias ocasiones sus insultos. Además, les ha ha echado en cara que luego vayan a pedir camisetas a los futbolistas a la salida de los entrenamientos y de los partidos: "No vuelvas a insultar a un compañero, si no, no vengas".