Iker Jiménez en La Noche de Adolfo Arjona: "Hubo todo tipo de resistencias a contar mi historia"

La Noche de Adolfo Arjona, repasa el año 2020 que ha estado marcado exclusivamente por el COVID-19. Entre los invitados al programa, se ecuentra Iker Jiménez, director y presentador de 'Cuarto Milenio', y 'Milenio Live'.

El coronavirus ha condicionado el trabajo de presentadores como Iker Jiménez. 'Mucha gente me ha descubierto, me ha abrumado estar en las portadas todos los días, sobre todo porque mi popularidad paracía decir que yo iba una poco a la contra' asegura el presentador. 'Yo no iba a la contra de nada ni de nadie, era simplemtente que yo estaba trabajando en una tema similar, la terrible historia del sídrome tóxico en España en 1981'

REINVENCIÓN

Muchos presentadores de televisión tuvieron que reinventarse con la pandemia. Iker Jiménez lo hizo creando un canal de YouTube.'Estoy absolutamente apasionado' confiesa Iker. 'Viendo el panorama, se me ocurrio palantearle a mi cadena que a partir de marzo no quiero grabar programas por que veo que hay un peligro real, ellos asumen mi decisión y yo comeinzo a emitir en YouTube, con el apoyo y la opinión de un equipo de médicos que hablan sobre las situación y no me podía imaginar que iba atener el éxito que tuvo'.

EL LABORATORIO

Unos de los grandes éxitos del programa que dirige Iker Jiménez, es hacer los reportajes en el lugar donde ocurren a través de la ficción y eso se complicaba al tener que trabajar desde casa y confinado. 'Uno de los mejores ejemplos es el programa "Laboratorio" en el que nos adentramos en el lugar de Wuham donde había comenzado todo. Lo que nos permitió la red, fue conectar con las personas que trabajaban en ese famoso laboratorio' confiesa Iker Jiménez. 'Yo llevaba meses oyendo hablar de ese laboratorio, pero no sabía cómo era, pero gracias a un buen amigo, conseguimos los planos de lo servidores chinos y conectamos con personas que trabajaron y tenían sus grabaciones de allí'.

CAMBIOS

Iker Jiménez quiere lanzar un mesaje positivo a pesar de la situación que estamos pasando. 'De las peores crisis de toda la humanidad se ha levantado el pueblo, con esperanza y aprendizaje. Es muy duro decirlo con tantos compatriotas muertos, pero me da la impresión de que tal como medijo una cajera en el supermercado... ahora toda la gente es mucho más amable'.