La muerte de John Lennon y el lugar donde vivía: "el edificio Dakota está maldito"

Este mes se cumplen 42 años de la muerte de uno de los músicos más afamados y admirados del mundo en la ciudad de Nueva York, junto a Central Park, donde una zona llamada ‘Strawberry Fields’ le rinde homenaje. Desde el mosaico con la inscripción IMAGINE se divisa a solo unos metros el edificio Dakota, donde vivía Lennon y donde fue asesinado. Un histórico inmueble de lujosos apartamentos, construido a finales del siglo XIX, y que está rodeado de misterios, leyendas e historias malditas.

EDIFICIO MALDITO

El edificio Dakota ha sido residencia de numerosos famosos. De Lauren Bacall a Mia Farrow, pasando por Judy Garland, Roberta Flack, Jack Lemon, Bono de U2 y Alec Baldwin. Para vivir en el Dakota hay que pasar un proceso de selección... una junta decide qué solicitudes acepta. Fue muy sonado en su día el rechazo a Antonio Banderas y Melanie Griffith, a Cher o a Madonna. En La Noche de Adolfo Arjona hemos tenido a nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro para saber quién fue Aleister Crowley y por qué se le atribuye una supuesta maldición del edificio Dakota. ‘Era un mago de magia negra y poeta que, a principios del siglo XX, se alojó allí, donde habría realizado rituales satánicos’ cuenta Juan Fierro; ’se dice que llenó el edificio de maldiciones y mala suerte a quien viviera allí, en esa misma época vivió allí el actor Boris Karloff, que se cuenta que realizaba sesiones de espiritismo. A su muerte, los inquilinos del edificio comenzaron a hablar de fenómenos poltesgeist’.

La maldición del edificio Dakota también se asocia a la película de Roman Polanski “La semilla del diablo” y a la matanza liderada por Charles Manson en la que fue asesinada, entre otras personas, Sharon Tate, la mujer del cineasta. ‘Parte del rodaje de la película tuvo lugar en los exteriores del edificio y fue elegido por Polanski precisamente por las historias de magia negra que había sobre el edificio’ cuenta Fierro; ‘incluso durante el rodaje hubo altercados con grupos practicantes de magia negra y de sectas satánicas, que se congregaron para amenazar a Polanski y a su equipo’.

Yoko Ono sigue viviendo en el edificio Dakota, en el mismo apartamento donde vivó con su marido John Lennon y se ha publicado alguna vez, que ha visto al fantasma de Lennon que le dice: “No tengas miedo, todavía estoy contigo”. Además, Juan Fierro nos cuenta otra historia, ‘hay una leyenda que cuenta que en el apartamento donde vive Yoko, el antiguo propietario escondió un tesoro… 30.000 dólares que estarían bajo el suelo de la habitación principal, pero la asociación de propietarios del edificio no da permiso para levantar el suelo y comprobar si es cierto’.

ASESINATO DE JOHN LENNON

Con la muerte de John Lennon hubo un hombre que, de la noche a la mañana, pasó de ser un completo desconocido a ocupar la primera plana de todos los medios de comunicación, Mark David Chapman... el hombre que asesinó al Beatle. Un tipo acomplejado, adicto a las drogas, con tendencias suicidas y obsesionado con la banda de Liverpool.

Hemos invitado a La Noche de Adolfo Arjona a Jaime Villamuera, colaborador del medio digital “El orden mundial” para contar lo que sucedió a las diez y 49 minutos de la noche de aquel 8 de diciembre cuando John Lennon y Yoko Ono llegaban a casa y una limusina les dejaba a las puertas del edificio Dakota. ‘Habían salido cinco horas antes para acudir a unos estudios de grabación y antes de entrar a la limusina estuvieron Lennon estuvo firmando algunos autógrafos a varios fans, entre los que se encontraba Mark David Chapman y mientras ellos regresaban del estudio, Mark les estuvo esperando a las puertas del edificio Dakota’ relata Jaime Villamuera. ‘El asesino disparó cinco veces y todas las balas menos una, impactaron en el cuerpo de Lennon que entró al portal pidiendo ayuda, el portero consiguió quitar el arma a Chapman, pero ya era tarde’.

John Lennon fue trasladado de urgencia al hospital Roosevelt, donde decretaron su muerte a las once y cuarto de la noche de aquel 8 de diciembre. ‘Después de disparar, el asesino se quitó el abrigo y se quedó tranquilamente esperando a que llegara la policía, fue detenido sin mayores incidentes’ asegura Jaime; ‘Chapman no tenía condenas previas, había trabajado como guardia de seguridad en Hawai y cuando asesinó a Lennon tenía solo 25 años; era fanático de Los Beatles pero le fue perdiendo cariño a John después de que el cantante dijera que Los Beatles eran más populares que Jesús o por letras una tanto anticatólicas de algunas de sus canciones’.

Mientras lo detenían, Chapman le dijo a la policía que había cometido el asesinato porque quería ser alguien famoso.

JUICIO Y ENCARCELAMIENTO

Desde su encarcelamiento, el asesino de John Lennon no ha parado de solicitar la libertad condicional. Un beneficio penitenciario que, 42 años después del asesinato, no le ha sido concedido. ‘Chapman admitió haber cometido el crimen y fue declarado culpable de asesinato y la sentencia fue entre 20 años y cadena perpetua y el día del juicio había cientos de personas que se congregaron para asistir, pero no pudieron entrar por que fue a puerta cerrada’ cuenta Jaime Villamuera; ‘durante el proceso el abogado de Chapman dijo que había cometido el asesinato en un momento en el que no se encontraba bien y posteriormente Champan dijo que Lennon se había portado muy bien con él, que fue muy paciente cuando le firmó el autógrafo y que ese encuentro le hizo dudar un poco, pero finalmente no l hizo cambiar de opinión’.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Hoy, Mark David Chapman, el asesino de John Lennon, sigue cumpliendo su condena a cadena perpetua en una cárcel del estado de Nueva York, tras haberle sido denegada hasta doce veces la libertad provisional.