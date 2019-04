Mario Vaquerizo: "Yo digo lo que pienso y no me importa lo que opinen los demás"

Tiempo de lectura: 1



Mario Vaquerizo habla claro: 'Yo digo lo que pienso y no me importa lo que opinen los demás' Así es este cantante, manager, escritor, colaborador de radio y televisión, que levanta pasiones a favor y en contra. 'Yo me quiero mostrar al mundo como soy para lo bueno y para lo malo' cuenta Mario Vaquerizo en La Noche de COPE. 'Soy consciente de que hay mucha gente a la que no le gusto y a todos les voy a agradecer la educación que tienen en no demostrármelo'

Vaquerizo es una persona inquieta, dicen que es ordenado, competitivo y que todas las noches reza antes de acostarse. Va a cumplir 45 años y a su edad ya ha tenido serios problemas de espalda aunque se está recuperando poco a poco. Mario Vaquerizo estudió periodismo y ha ejercido como tal. 'Comencé trabajando en Canal Plus pero lo deje para dirigir un proyecto personal con el que me sentía mejor aunque a mi madre no le gustó la decisión'.

Una de sus últimas experiencias televisivas ha sido en Master Chef y eso lo ha convertido en un cocinillas. 'Ahora a mis amigos cuando vienen casa les hago lentejas con espuma de patata revolcá' cuenta Vaquerizo. 'Tambián hago paellas en la barbacoa de mi casa que también me salen muy buenas'