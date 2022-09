Las palabras de Ruth Ortiz, la madre de los pequeños a los que mató José Bretón: "Yo estaba en el plan"

El 8 de octubre se cumplirán once años de la desaparición y muerte de Ruth y José.Su madre, Ruth Ortiz ha contado en La Noche de Adolfo Arjona, cómo se encuentra y de qué manera ha pasado estos años.

EL PASO DEL TIEMPO

Cuando Ruth Ortiz escucha el relato de cómo se sucedieron aquellas primeras horas de la desaparición de tus hijos y de cómo terminó todo asegura que le viene a la cabeza ese sábado en el que la llama la policía desde Córdoba. 'Hay días que parece que fue ayer, días que te vienen más recuerdos, días malos en los que parece que no ha pasado tanto tiempo. Otros días son más llevaderos y lo ves como algo más lejano' cuenta Ruth Ortíz.

EL PRESENTE

Ruth Ortiz asegura que se encuentra bien y que ha podido seguir adelante después de una experiencia tan dura. 'Tengo mi vida medio encarrilada, intento encontrar todos los días pequeñas ilusiones, pequeñas metas que me ayuden a sobrellevar el día a día por seguir adelante' dice la madre de Ruth y José. 'Me he sentido muy arropada desde el principio por mi familia, mis amigos más cercanos, compañeros de trabajo. Hay otras madres que pasaron por las mismas circunstancias que yo y no estuvieron tan arropadas en los primeros momentos que es cuando más se necesita y su recuperación y superación de lo que les pasó, les ha costado mucho más'.









CULPABILIDAD

Ante una situación tan dura como la que vivió, alguna vez se ha culpado por lo que pasó. 'El sentimiento de culpabilidad es inevitable en alguien que pasa por lo que yo pasé, pero en mi caso no era muy alto porque he trabajado mucho en la idea de que yo no cometí esos actos, pero pienso que podía haber hecho algunas cosas que en teoría a lo mejor hubieran evitado los acontecimientos y por otro lado quien quiera hacer algo así siempre encuentra el momento' asegura Ruth. 'Yo ya me he perdonado a mi misma porque sino no puedes seguir adelante, no puedes seguir viviendo con ese sentimiento de culpa'.

Al que Ruth Ortiz no perdonará es a su exmarido José Bretón. 'Perdonar no. No se puede perdonar algo así, simplemente lo mantengo en un rincón cerrado. Perdonar significa olvidar y van unidas las dos cosas. Intento trabajar el odio hacia esa persona porque tampoco voy a conseguir nada y me repercute a mi negativamente el mantener el odio contra alguien. Siento una gran indiferencia y la esperanza de que algún día ya no esté en este mundo'.

JOSÉ BRETÓN

Adolfo Arjona le pregunta a Ruth si cree que su marido es un enfermo mental o un asesino. 'Se juntan varias cosas. Una educación machista que ha tenido, que es el ejemplo de educación que no se le debe dar nunca a un hijo si no se quiere que ocurran sucesos como este, y también tiene rasgos psicopáticos que tienen una base genética y contra eso no se puede hacer nada. Es una bomba de relojería. Si hubiera tenido otro tipo de educación lo mismo no hubiera llegado a matar, hubiera sido mala persona pero a lo mejor no hubiera llegado a cometer los asesinatos'.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ella cree que en el fondo, sus hijos le salvaron la vida. 'Yo también estaba incluida en su plan porque su idea era asesinarnos a los tres, pero por circunstancias yo ese sábado no llegué a ir a Córdoba y yo me salvé. Desde esa perspectiva se puede decir que ellos me salvaron la vida y por eso yo tengo que seguir hacia delante y luchar y vivir lo mejor posible por mí y por ellos'.

Parece increíble que mate a sus dos hijos y en 25 años esté en la calle, de los que ya ha cumplido once. 'No me quita el sueño pero de vez en cuando si pienso en el momento en que vuelva a estar en la calle, pero ya me enfrentaré a ese momento cuando llegue dependiendo de cual sea su actitud porque tiene 40 años de orden de alejamiento' dice Ruth Ortíz.









SUS HIJOS

'Cuando sueño con ellos lo hago en la edad que dejé de verlos, hay madres que llevan mentalmente la edad que tendrían ahora, pero a mi me gusta recordarlos con la edad que los dejé, con la inocencia de los niños que eran' termina diciendo la madre de Ruth y José.