Jesús Vidal: ‘Todas las personas debemos sentirnos diferentes porque eso enriquece’

Jesús Vidal pronunció uno de los mejores discursos en la historia de los Premios Goya. Nacido en León, es filólogo, estudió un máster en Periodismo, es actor y director de teatro, apasionado del ciclismo y forofo de la Real Sociedad y de los Boston Celtics. Vidal asegura que el discurso de los Goya no lo tenía preparado: ‘Siempre digo que lo tenía pensado con el corazón, sabía lo que quería decir y a partir de ahí deje fluir la emoción’

Nació con una discapacidad visual del 90%, luego perdió la visión en uno de sus ojos, pero el apoyo de sus padres y de la ONCE fueron fundamentales para salir adelante. ‘Con 20 años yo era como cualquier chico de esa edad’ cuenta Jesús; ‘Me gustaba salir, me gustaba disfrutar de la vida y cuando empezaba a estudiar la carrera de filología fue cuando perdí la visión en un ojo y me cambió por completo mi vida’.