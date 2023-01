Javier Sierra: una veintena de muertes se sucedieron tras el descubrimiento de la tumba de Tutankamón

El nombre de Tutankamón está asociado no solo con el faraón egipcio más conocido de la historia, sino también con una de las tumbas más misteriosas y rodeada de enigmas.

Ahora vamos a tener la oportunidad de descubrir más secretos de este personajegracias a la labor de un gran escritor, premio Planeta y viejo amigo de La Noche de Adolfo Arjona. Hablamos de Javier Sierra.

VOLVER A TUTANKAMÓN

A Javier Sierra siempre le ha gustado el antiguo Egipto y escribir e investigar sobre este período de la historia. Ahora vuelve sobre este personaje pero en formato audio-serie. 'Acabamos de celebrar el centenario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, así que enfrentarse al mayor descubrimiento arqueológico de toda la historia y hacerlo imaginando la posibilidad de viajar en el tiempo y encontarme con el propio Howard Carter, descubridor de la tumba, y someterlo a una serie de preguntas, era irresistible' cuenta Javier Sierra.

Siempre hay novedades con el asunto de la tumba de Tutankamón. 'Los últimos titulares son de hace unos meses cuando un gran egiptólogo propuso una solución a uno de los hallazgos' dice Javier; 'cuando Carter descubre la tumba de Tutankamón dice que no le encaja que este faraón estuviera enterrado en un espacio muy pequeño, por lo que han deducido que la tumba está dividida en dos y que la segunda se encuentra en un espcio contiguuo que aún no se ha descubierto'.

MAGNETISMO

Se acaban de cumplir 100 años del descubrimiento de la tumba y Tutankamón sigue despertando interás y magnetismo. 'Dentro de la historia de Egipto es un faraón menor, muere joven y no tiene tiempo de asentar un reinado' cuenta Javier Sierra; 'a pesar de eso se ha convertido en el faraón más famoso porque hace 100 años se encontró todo su ajuar intacto, formado por más de 5.000 objetos, muchos de ellos solo los habíamos visto representados en las paredes de los templos y que nos ha dado mucha información sobre la vida de este Rey niño'.









AUDIO-SERIE

La audio-serie que acaba de presentar Javier Sierra consta de seis episodios y el hilo conductor se centra en un episodio real. 'Howard Carter descubre en 1922 la tumba y se convierte en una gran celebridad, En 1924 cuando todavía no se había llegado al interior de la tumba, lo invitan a dar un par de conferencias en Madrid, por parte del Duque de Alba' relata Sierra; 'en la invitación del Duque está la anécdota en la que me he basado para escribir la serie. El Duque viaja a París para recibir a Carter que llega desde Londres y juntos toman un tren que tarda 16 horas en llegar a la capital de España y yo imagino que soy capaza de colarme en ese tren, sentarme con ellos y que me cuentan cómo ha sido la tarea del descubrimiento de la tumba'.

LA MALDICIÓN DE TUTANKAMÓN

Sabemos que sobre la figura de Tutankamón hay una maldición, que puede que sea verdad o que forme parte de una gran leyenda. 'Unos meses después del descubrimiento de la tumba, el mecenas de Howard Carter fallece en extrañas circustancias en su hotel en El Cairo' cuenta Javier Sierra; 'la muerte de este personaje coincide con un apagón total en la capital egipcia, y a esa misma hora según cuenta la familia, en su mansión en Londres, su perrita favorita emite un grito desgarrador y cae desplomada y fue la prensa mundial, la que se aferró a estas historias hablando de la maldición del faraón. Además durante los siguientes años se suceden una veintena de muertes muy extrañas que hacen pensar que hay algo que afecta a quien pisa ese lugar'.