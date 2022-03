Isabel Preysler: el día que el periodista Antonio Montero entró en su casa y por qué no interesa a los medios

El pasado 18 de febrero cumplió 72 años y a su edad, se la considera una de las mujeres más elegantes del mundo. Nació en Manila en 1950, siempre ha estado ligada a la alta sociedady a la prensa rosa española y se llama María Isabel Preysler Arrastria. A poco que se conozca su vida, sabemos que se trata de una mujer famosa.

ESTIRPE Y VIDA PERSONAL

Isabel Preysler procede de una acomodada familia de Filipinas. Su padre, Carlos Preysler Pérez de Tagle, era delegado del Banco Español de Crédito en Manila y descendía de españoles afincados en Alemania y cercanos a la corte alemana del rey emperador Carlos V. Su madre, Beatriz Arrastia Reinares era dueña de una agencia inmobiliaria y tenía extensas plantaciones de arroz e ingenios azucareros en el pueblo filipino de Lubao.

Es madre de los cantantes Enrique Iglesias y Julio Iglesias, Jr., y de Chábeli Iglesias, fruto de su matrimonio con el cantante Julio Iglesias. Madre de Tamara Falcó, fruto de su matrimonio con el aristócrata Carlos Falcó, marqués de Griñón y marqués de Castel-Moncayo. Y madre de Ana Isabel Boyer, fruto de su matrimonio con el físico y economista Miguel Boyer, exministro de Hacienda de España. Desde 2015 tiene una relación con el escritor peruano y Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa.

ANTONIO MONTERO



El periodista Antonio Montero ha desarrollado parte de su vida profesional, haciendo reportajes con Isabel Preysler y su familia como protagonistas. 'Isabel es parte de mi vida' afirma el periodista. 'Cuando salgo de la universidad pensando en hacer otras cosas, me metí en este mundo de la mano de Bertín Osborne y ella se convirtió en mi musa'.

'En aquella época Isabel Preysler era muy rentable y muy misteriosa y tenia mucho valor cualquier imagen' dice Antonio Montero. 'Cuando me di cuenta del pontecial que tenía el personaje supe que había que estar cerca las 24 horas del día'.

Antonio Montero le hizo la primeras fotos posando en bikini. 'He coincidido con ella muchas veces y he tenido trato en las distancias cortas y eso tuvo consecuencias muy serias'.

COLARSE EN SU CASA

Montero se pasaba horas en la puerta de la casa de Isabel Preysler. Llegaba a pedir comida rápida para evitar tener que moverse del lugar donde estaba apostado esperando a hacer la foto adecuada. 'Un día vi que llagaban unos señores a la puerta de su casa y me acerqué a ellos con mi cámra colgada y me puse a esperar con ellos a ver que pasaba' cuenta Antonio Montero. 'Ellos pensaron que era un fotógrafo de Isabel y cuando se abrió la puerta entre con ellos. Los guardaespaldas pensaron que iba con ellos y nadie me dijo nada'.

El periodista hizo todas las fotos que quiso, incluso con Isabel posando, y cuando se fue, le dio un poco de apuro. 'Llamé a Isabel desde la agencia y le dije lo que había pasado. Ella se enfadó bastante y me dijo que cómo era posible que se hubiera colado con el dinero que le costaba la seguridad'.

Las consecuencias llegaron unos años después en la comunión de Tamara. 'Uno de los escoltas que se vio ultrajado me atacó y agredió físicamente delante de los hijos de Isabel'.

EL GLAMOUR

Isabel Preysler es una mujer muy especial y tiene ese encanto oriental que enamora a cualquiera. 'Es una mujer perfecta en sus movimientos, en sus ademanes, en su tono de hablar y el éxito está en su misterio' asegura Antonio Montero. 'Era una mujer que compartía las portadas con Carolina de Mónaco y Lady Di y algunos años incluso las superaba marcando la historia de la prensa del corazón, aunque ella misma confiesa que no hubiera llegado a donde ha llegado si no hubiera tenido al ayuda de la prensa'.

SU VIDA ACTUAL

Los hombres de su vida han sido Julio Iglesias, Carlos Falcó, Miguel Boyer y ahora Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura. 'Lo de Vargas Llosa nos pilló a todos de sorpresa' asegura Antonio. 'Si Miguel Boyer no hubiera fallecido, Isabel no se hubiera planteado tener otra pareja pero yo estuve con ellos en Filipinas y lo que si veo es que son felices'.

Con 72 años recien cumplidos Isabel Preysler ya no despierta tanto interés de la prensa del corazón. 'Ha decaido porque ha cambiado el mundo' dice Montero. 'Ahora mismo un reportaje de Isabel tiene menos interés que el de un personaje mediático televisivo y ella sabe que ya tiene poco que aportar a ese mundo'.