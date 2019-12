¿Cuál es la probabilidad de que te toque el Gordo este domingo?

A unos días del sorteo de la Lotería de Navidad, en 'La Noche de Adolfo Arjona' conocemos las historias de personas que han tenido la fortuna de ganar un premio, contamos cuál es la probabilidad de que te toque el Gordo el próximo domingo, 22 de diciembre, y visitamos el pueblo con más suerte de España, Tíjola, en la provincia de Almería.

LA SUERTE LLEGÓ DE ALMANSA

21.015. Ese número jamás se le olvidará a Juan Pedro Montenegro. Es su número de la suerte, el número que le trajo la suerte hace dos años. Fue el segundo premio de la Lotería de Navidad. Él, agente comercial de profesión, llevaba un décimo del 21.015, así que aquella Navidad ganó 125.000 euros que, en mayor o menor medida, le han cambiado la vida. “Pensamos que nunca nos va a tocar, pero resulta que ves el décimo y tienes 125.000 euros”, le contaba Montenegro a Arjona.

Él vive en Madrid y desde hacía unos años, todas cada Navidad intercambiaba un décimo con su prima Juana, que vive en Almansa. “Era un número más, como todos los que juegas en esta época navideña”, relata este ganador de la Lotería de Navidad, que recuerda que aquel día él estaba trabajando. “Mi mujer me llamaba constantemente al móvil, pero como estaba con una persona cerrando un trato no le hice mucho caso; como insistía tanto, la llamé y me dio la noticia”. Dice, eso sí, que “no hay que volverse loco” y tanto él como su esposa siguen hoy trabajando... “aunque duerme mejor”.

PROBABILIDAD

Aunque ningún premio viene mal, nadie juega a la Lotería para ganar el reintegro. Todos soñamos con un premio bien gordo, ya sea en la Primitiva, en la Bonoloto, en la Lotería Nacional o en el Cupón de la ONCE. Pero, ¿qué probabilidades reales existen de que nos toque un buen premio? Aquí, las matemáticas, tienen mucho que decir, como le contaba a Arjona el profesor titular de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Madrid y director de la gaceta que publica la Real Sociedad Española de Matemáticas, Adolfo Quirós.

“La probabilidad de ganar el Gordo si compras un décimo es de uno entre cien mil porque hay cien mil números que juegan y solo uno que gane el Gordo”. Y eso, traducido en porcentaje, es una probabilidad del 0'001%, “es difícil, pero no es imposible”, asegura el matemático.