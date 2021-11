¿Por qué no termina de cuajar el teletrabajo?

Durante el confinamiento, y de manera lógica, el porcentaje de personas que comenzaron a teletrabajar desde su casa pasó de un 4,8% -algo menos de 1 millón de personas, en niveles pre-pandemia (2019)-, a un 16,2%, durante el segundo trimestre de 2020... 3 millones de personas han llegado a teletrabajar en esta pandemia...

De hecho, parecía que esta modalidad de trabajo había llegado para quedarse... Pero no ha sido así. A medida que cada vez más personas estábamos vacunadas, las oficinas han vuelto a llenarse de trabajadores, de manera paulatina, y sin perder el ritmo...

De hecho, según la última EPA, durante el tercer trimestre de 2021, tan solo un 8% de la población teletrabajó la mitad de los días.

La caída del teletrabajo ha sido constante, y ahora, nos encontramos tan solo unos puntos por encima del porcentaje que teníamos antes de que la covid-19 cambiase nuestras vidas.

Parecía que el teletrabajo era en su mayoría ventajas... trabajar desde casa, no aguantar atascos con el coche día sí y día también, la conciliación familiar podía resultar más fácil... Pero parece ser que no convence... ¿pero no convence a quién: a trabajadores, o a empresas? ¿Por qué el teletrabajo no termina de cuajar en nuestro país?

En La Noche con Rosa Rosado hablamos con Cristina, una publicista que va tres días a la semana al trabajo de manera presencial y los otros dos días teletrabaja, y con el economista Fernando Trías de Bes, para conocer si el teletrabajo es rentable, o no, para las empreas.

