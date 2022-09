¿Cómo hacer que la cuesta de septiembre sea menos cuesta?

Hasta ahora, era habitual la expresión “cuesta de enero”, pero ahora de lo que se habla en todas partes es de “la cuesta de septiembre”. Una cuesta empinada que está haciendo tiritar a nuestros bolsillos. Seguro que lo estás notando, con la inflación por encima del 10%, los gastos de la vuelta al cole, la hipoteca, la luz o el agua tienen en vilo a gran parte de las familias de nuestro país.

Sobre la vuelta al cole, se prevé un gasto de más de 2.100 euros por hijo en este nuevo curso, a lo que hay que sumar los libros de texto, uniformes, carpetas, estuches, cuadernos y demás.

Al margen de los gastos del cole, has vuelto de vacaciones y puede que te hayas encontrado con que te ha subido la hipoteca: unos 122 euros más al mes, casi 1.500 euros más al año.

Con este panorama, nos preguntamos, ¿cuál es la mejor forma de gestionar nuestro ahorro y de planificar nuestros gastos?. “El primer propósito tiene que ser gestionar de la forma óptima el presupuesto familiar que tengamos”, nos cuenta Laura Núñez, directora del Observatorio de ahorro familiar del IE Bussiness School. Eso, se traduce, según la experta en no solo pensar en este mes de septiembre, sino “en el año completo y para esto lo que hay que hacer es saber ser conscientes de en que se nos va el dinero”.

Y, una vez analizamos todos esos datos, podremos , por ejemplo cambiar nuestros hábitos no para reducir gastos. Es decir, tal y como nos cuenta Laura Núñez, ser más eficientes en la gestión del aire acondicionado, del consumo de agua que tenemos o la alimentación.

La cuesta de enero no solo va a suponer un desgaste económico para todos, sino también mental. Volver al trabajo implica retomar la rutina y lidiar con la responsabilidad, la presión y el estrés que ello conlleva y más después de un periodo de relajación. Lo cierto es que el trabajo provoca que 7 de cada 10 españoles tengan algún problema de salud como estrés, ansiedad o incluso problemas musculares.

Uno los consejos que siempre dan los expertos en salud mental es maximizar los periodos de descanso que tengamos durante nuestro día a día para ir dotando a nuestro cuerpo -de la energía necesaria- para enfrentarse al día a día.

Llegar descansados por tanto, es fundamental para conseguir una puesta a punto ideal. No todos lo consiguen. Unos porque no quieren, otros porque no pueden y luego hay algunos que no saben. No atender mails, llamadas de trabajo, etc. Todo eso es un derecho laboral. La desconexión digital, por tanto “se trata de un derecho de los trabajadores y empleados públicos para que su tiempo de descanso, permisos y vacaciones; así como su intimidad personal y familiar, no se vean negativamente afectado a través de estas herramientas”, nos cuenta Francisco Trujillo, profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Jaume I de Valencia.

Además, tal y como nos señala el experto, como todo derecho, tiene su protección jurídica. Siempre se recomienda solucionarlo de manera amistosa pero, en caso de que no se llegue a ningún acuerdo, “el trabajador puede acudir a medios más formales, externos, por denuncia a la Inspección de Trabajo, además de interponer una demanda al Juzgado de lo Social.

Y, ¿qué pasa con aquellos que no saben desconectar. Algo se debe única y exclusivamente a la hiperconexión en la que estamos sumergidos en nuestro día a día. Y sobre eso reflexionamos con la ayuda de nuestra filósofa de cabecera, Josefa Ros, que nos señala que “lo peor es que también casi todo nuestro ocio está mediado por la tecnología y eso al final nos convierte en seres dependientes de la virtualidad de las plataformas de contenido”. Por tanto, asegura Ros que, “al final lo que sucede es que en nuestra vida cotidiana nos hemos acostumbrado a tener muy poco tiempo libre y en cuanto tenemos un ratito huimos del temido aburrimiento haciendo uso de de entretenimiento mediado”.