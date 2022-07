Vila: “Restricciones energéticas en un escenario de inflación y de probable recesión, el maridaje es terrible”

Dejamos atrás una semana en la que desde el Gobierno se nos ha pedido eso: que seamos prudentes a la hora de encender el aire. Más aún, nos ha pedido el Ejecutivo que juguemos... Sí, que juguemos con las persianas y los toldos en la primera hora de la mañana y de la noche.

Verdi como ejemplo a seguir en tiempos de adversidad

La verdad es que la realidad económica de las familias españolas está para poco juego, ¿verdad? Los sueldos no nos llegan. Pero mira, ahora que se avecinan tiempos duros, quizá sea un buen momento para trabajar nuestra propia fortaleza. Que no es que me quiera poner yo muy intenso a esta hora de la mañana, no te procupes: pero es verdad que los próximos meses vamos a tener que volver a tirar de cierta épica para afrontar las curvas. Vamos a tener que hacer como Verdi. Sí, sí, el genial compositor italiano cuya ópera Nabuco pudieron ver ayer miles de personas en nuestro país.

Ese coro clamando para que Dios les de valor para afrontar los padecimientos... eso cantan... Esta ópera de Verdi se representó anoche en el Teatro Real de Madrid pero se pudo seguir en directo y gratis a través de unas pantallas gigantes instaladas en la Plaza de Isabel II de Madrid... y en muchos otros municipios de nuestro país.

Lo curioso es que Verdi compuso Nabuco en un momento terrible, acababan de fallecer su mujer y sus dos hijos. Había decidido dejar de componer, pero llegó este libreto a sus manos, hizo de la necesidad virtud... oye y el tío salió adelante.

Peticiones de Bruselas ante las crisis energética

Asíque nos vamos a tener que hacer un Verdi... Vamos a tener que ser fuertes porque se avecinan tiempos difíciles. Y nada hay tan grave como negar la realidad, como hacer como que no pasa lo que está pasando. Ya esta semana han sido muchas las voces que han comenzado a alertar de un probable problema de suministro energético para el otoño. De hecho, la propia Comisión Europea va a presentar esta próxima semana un plan para tratar de reducir el consumo de gas entre los países miembros. Y, entre otras recomendaciones, ese plan abogará por restringir la temperatura en edificios públicos y centros comerciales, por limitar el aire acondicionado a 25 grados y la calefacción a 19.

Restricciones energéticas en un escenario de inflación y, ojo, de una probable recesión económica. El maridaje es terrible. Pero esto tiene una cosa buena. Sabremos por una vez que los derechos pueden perderse, que nuestro estado del bienestar no existió siempre, que nuestra plácida existencia a golpe de tuit es muy joven. Y si me lo permites, un tanto superficial.

La energía en manos de Putin

La verdad es que a todos los analistas económicos a los que preguntamos estos días repiten una misma palabra: incertidumbre. Es muy difícil saber lo que puede pasar a partir de sepriembre... Sobre todo porque en la cuestión energética estamos en manos de Putin.

Rusia es el principal riesgo externo para nuestra economía, como dice la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Cristina Herrero. La AIREF, por cierto, que ha recortado su previsión de crecimiento para la economía española al 4,2% para este año.

El caso es que Putin sabe cómo nos gusta nuestro estado del bienestar y sabe que esa es un arma de negociación fantástica. En centro Europa y en la Europa del este la dependencia del gas ruso es total. Ahora mismo el principal gaseducto ruso está paralizado, se supone que por tareas de mantenimiento. Se trata de Nord Stream 1, un gasoducto de 1.200 kilómetros que atraviesa el mar Báltico para transportar gas desde la costa rusa cerca de San Petersburgo hasta Lubmin en Alemania. Putin sabe que lo de pasar frío en invierno es algo que los europeos civilizadísimos y super soliadarios no vamos a tolerar facilmente. Eso nos parece como cosa superada... ¿verdad? Putin lo sabe, y su gente, su sociedad, que no vive en una democracia plena y a quien ha impuesto un régimen de oscuridad periodística, aguantará lo que sea. Pero... ¿lo aguantaremos nosotros?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





¿Estamos económica y psicológicamente preparados para la temida recesión? ¿Cómo de probable es que llegue?

Ayer conocimos otro dato muy significativo de este ciclo económico un tanto extraño que atravesamos. La compraventa de viviendas aumentó un 24,1 % en los cinco primeros meses del año, en relación al mismo periodo de 2021. Creció un 27,3 % la usada y un 11,8 % la nueva. Ya son quince meses seguidos creciendo. En mayo se registraron algo más de 60 mil compraventas de vivienda, la cifra más alta desde enero de 2008 y un 27,7 % por encima de las de mayo del año pasado.





¿Qué es lo que está pasando en el mercado inmobiliario?

La verdad que al ver estos datos, uno se pregunta: ¿Pero no estamos a las puertas de una crisis? Hombre por un lado sí parece que la amenaza de una inminente subida de los tipos de interés está actuando de motor para mucha gente que pensaba comprarse una casa y que, ante la previsión de que las hipotecas se encarezcan cada vez más, están acelerando sus planes.

Ahora mismo 3 de cada 4 hipotecas que se firman en España se hacen a interés fijo, y por encima del 3% más Euribor. Los bancos están haciendo ofertas cada vez más competitivas en las hipotecas variables, con la intención de que los ciudadanos se animen, tentados por un interés bajo en el corto plazo pero con la amenaza de que las continuas subidas encarezacan demasiado las mensualidades. ¡Cuántas familias se arruinaron en la crisis de 2008 por esto mismo! ¿Verdad? Las hipotecas subían de golpe 400 o 500 euros al mes y muchas familias, quizá la tuya, de repente no sabía de dónde sacar esa cantidad.





Pero hay otra razón en esta explosión del mercado inmobiliario. Claro muchas familias temen que los bancos endurezcan las condiciones para conceder hipotecas. Si ahora sus centrales de riesgos evalúan que una familia puede dedicar un máximo del 30 por ciento de su renta al pago de la vivienda... puede que, al empeorar la situación económica global y endurecerse las condiciones del crédito en los mercados internacionales, esa ratio baje al 25 o al 20%. Y mucha gente se puede quedar fuera, porque los salarios no están subiendo, o no lo están haciendo ni de lejos al ritmo de la inflación, que como sabes, está en el 10,2 por ciento. Eso de media, porque los combustibles se han encarecido en un año por encima del 40%. Y la fruta, y la leche, y los huevos...

... Otro factor interesante, por cierto, es el de la falta de obra nueva. Falta de materiales, de mano de obra... No hay tanta oferta para la demanda. Quizá por eso las ventas de vivienda de segunda mano aumentaron un 31,1 % respecto a mayo de 2021, la cifra más alta desde enero de 2007, la época de la burbuja inmobiliaria. Los expertos, eso sí, no creen que nos adentremos en otra burbuja.

No parece por tanto que atravesemos otro boom inmobiliario pero sí es evidente que el sector atraviesa, otro más, una época de cambios.

Así que, como Verdi, eh... nos toca ser fuertes, adaptarnos y afrontar lo que tenga que venir.





Reunión de Sánchez con Aragonés

Bueno vivimos una época turbulenta que se está cargando gobiernos. El de Boris Johnson la semana pasada y veremos en qué queda el amago de renuncia de Mario Draghi en Italia... y que aquí en casa nos pilla con el presidente resistente. Un Pedro Sánchez que esta semana ha tratado e coger aire en el Debate sobre el estado de la nación en un nuevo capítulo de su reinvención permanente. Giró a la izquierda todo lo posible, abrazado de nuevo a su Frankestein y cerrando ayer semana junto al presidente catalán, Pere Aragonés. Llevaban diez meses sin reunirse y en medio han pasado muchas crisis. La más importante, el caso del espionaje que acabó, como seguro recuerdas, con Sánchez reconociendo que a él también le espiaban. En realidad lo de ayer no pasa de gesto, pero así son las cosas en la política de hoy. Un gesto te salva el titular de mañana y pasado mañana pues a otra cosa, lo dicho se desvanece y lo prometido se olvida.

Audio









De la reunión ha salido una fecha para reunir la llamada mesa de diálogo entre gobiernos, que ya sabes que fue el gran logro que Esquerra consiguió a cambio de ser socio preferente en el Congreso. Dice Pere Aragonés que en esa mesa volverán a hablar de sus grandes éxitos.

Aragonés... a lo importante. Te decía antes que hay un 50% de posibilidades, según los expertos, de caer en recesión... y el presidente sigue con su conflicto.





La noticia en todo caso es que antes de que acabe julio se reunirán en Cataluña miembros de los gobiernos central y autonómico. ¿Para hablar de qué? Pues no se sabe muy bien, pero ya sabes que aquí el diálogo no es un medio para lograr algo, es un fin en sí mismo, una palabra que se airea para demostrar un supuesto talante, aunque luego, pues no sirva para nada. En todo caso, ¿por qué es importante la reunión de ayer? Porque sirve para demostrar que o que más une a ambos dirigentes es la necesidad. Se necesitan para mantener vivas sus legislaturas. Se amenazan de vez en cuando, por Pegasus o por lo que sea, ya sabes que Rufián es de verbo fácil, pero a la hora de la verdad, oye... abrazo, diálogo, mesa y lo que haga falta.