La vida que se abre paso en plena 'España Vaciada': La otra cara del invierno demográfico en el mundo rural

El invierno demográfico se cierne sobre España y no por ser algo sabido se le debe restar importancia. Es una realidad que va en aumento. Las últimas cifras lo dejan muy claro: los índices de natalidad no dejan de caer. 2022 fue el peor de los últimos 80 años. El número de nacimientos continúa en caída libre, pero ahora, aquí en La Mañana Fin de Semana, queremos poner el foco en ejemplos que ilustran la contrario, que ilustran realidades distintas a la tendencia general. Vamos a hablar de nacimientos hoy en día en la llamada “España Vacía” o “Vaciada”.

2022 anota el peor dato de natalidad en las últimas 8 décadas. Se registraron poco más de 329.800 nacimientos: unos 7.000 menos que el año anterior. Eso se traduce en que casi la mitad de las provincias apuntaron la peor cifra de su historia. Estamos ante el tercer mínimo histórico consecutivo en España.

Si echamos la vista atrás, el descenso de la natalidad en España durante los últimos años sigue sin freno. Tanto es así que nuestro país se ha situado como el segundo con peores cifras dentro de la UE, solo por delante de Italia. Entre el 2017 y el 2021 la tasa de natalidad –los nacimientos por cada 100 mil habitantes- se situó en el 7,6 por ciento, mientras que la media europea está en el 9,3%.

Y si hacemos una radiografía por provincias, en términos absolutos, encontramos que Soria fue donde menos niños nacieron en 2022. Luego están Zamora y Ceuta. Pero si se ponen en relación esos datos con la población de cada provincia, se ve que la tasa más baja se dio en Zamora, con poco más de 4 nacimientos por cada 1.000 habitantes.

La inestabilidad económica, el abandono de las administraciones, la falta de conciliación o nuevos fenómenos culturales explicarían esta crisis demográfica. Alejandro Macarrón es uno de los mayores expertos de este tema en España, coordina el Observatorio Demográfico del CEU. En La Linterna de COPE explicaba que tras dejar atrás lo peor de la pandemia, ahora se sobrevaloran las dificultades que hay para formar una familia. Se estima que el 40% de los jóvenes no van a tener ni un solo hijo.

¿Y en cuánto a las soluciones?

A nadie le debería extrañar que la precariedad económica es un factor que lleva a muchas parejas a no animarse a procrear. Basta con preguntar a los jóvenes de entre 20 y 39 años a los que los bajos salarios y la temporalidad de los contratos les impiden emanciparse y emprender un proyecto de familia aunque realmente lo deseen. Las administraciones, los gobiernos, tienen mucha tarea por delante.

La temporalidad en el empleo, el difícil acceso a la vivienda, encadenar una crisis tras otra pueden explicar esta caída de la natalidad. Los jóvenes de hoy tienen miedo a formar una familia ante un futuro repleto de incertidumbres. Así lo ha precisado en Ecclesia, Julia Cordero, profesora del departamento de Sociología Aplicada de la Universidad Complutense.

Es una tendencia descendente de la que solo se se salvan 4 comunidades: Madrid, Castilla y León, Asturias y la Comunidad Valenciana. Viajamos ahora hasta la España interior, a Castilla y León. Palencia, Valladolid, Salamanca y Burgos son curiosamente las provincias donde más aumentaron los nacimientos. Son de los pocos datos positivos que nos deja el último informe del INE.

Vegapujín (León)

La esperanza se abre paso hasta en los rincones más deshabitados de nuestra geografía. Esto es lo que ha ocurrido en Vegapujín, un pueblo de León de apenas 20 habitantes: ha nacido un bebé, algo que no ocurría desde hace 43 años. Los responsables han sido Ángel Santamarta y Elisa Priede, que llegaron a ese pueblo y formaron una familia. Su hijo, Benjamín, es el nuevo vecino. Una anécdota que seguro que recordará cuando sea mayor como nos cuenta Ángel, el padre de este bebé.

?? Estabilidad, formación y rescatar la Casa del Médico: cómo solventar la falta de médicos en las zonas rurales https://t.co/iD4MAzVfqT — COPE (@COPE) November 26, 2022

Ángel es consciente de que allí, no tienen todos los servicios necesarios. Aunque lo que no les ha faltado es el “calor” de sus vecinos. Uno de esos servicios que no tienen al alcance es imprescindible para que el niño crezca sano. El pediatra.

Hoz de Barbastro (Huesca)

Nos vamos a la provincia de Huesca, a Hoz de Barbastro, una localidad de apenas un centenar de habitantes. El único bebé que hay tiene ahora 10 meses. Su madre, Sara Buera, nos ha contado las ventajas que tiene para ella tener un hijo en un pueblo tan pequeño: “El bebé se cría en comunidad. Las relaciones interpersonales son muy cercanas, ya que todo el pueblo es como una gran familia”.

¿Y qué pasa con las guarderías en localidades tan pequeñas?

En su caso este pueblo está a 15 kilómetros de Barbastro donde puede llevar al niño a la guardería: “Esto no es un problema porque está cerca y en las grandes ciudades los servicios también pueden estar lejos de tu casa”, comenta Sara.

¿Qué hará con su niño cuando llegue la edad que tenga que ir al colegio?

A partir de los 3 años un autobús pasa por el pueblo, los lleva al colegio y después los vuelven a llevar: “Tanto el autobús como el comedor está subvencionado por el Gobierno de Aragón y tener este servicio es algo positivo”.

Ejemplos concretos de la maternidad en la llamada España Vaciada. Para terminar, y volviendo a los datos globales, te recuerdo una cifra que pone de manifiesto una realidad que va en aumento. El año 1964 fue el mejor de la historia en este campo desde que hay registros. Nacieron más de 697.000 niños. Más del doble, te recuerdo, de los que vinieron a este mundo en 2022.

Pues, como decíamos al comienzo, No por ser algo sabido se le debe restar gravedad al asunto: en España cada vez nacen menos niños. Muchos expertos se refieren ya al 'invierno demográfico' como una pandemia silenciosa.