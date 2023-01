Línea editorial COPE: Libre maternidad

En España se produce la friolera de 100.000 abortos al año. Tres de cada cinco embarazos de mujeres de menos de 20 años no llegan a término. Por los estudios que se han hecho, los abortos entre los adolescentes aumentan considerablemente cuando los padres no tienen noticia del embarazo. Es necesario estar muy ciego para no reconocer que esta es una profunda herida de nuestra sociedad, como ha denunciado hoy en Herrera en COPE el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello.

El nivel de estudios, el idioma, el empleo, el estado civil, el contexto cultural, la educación sexual, el acceso a servicios de salud, contribuyen a determinar la cantidad de abortos. Como ha señalado monseñor Argüello, no se puede separar lo que llamamos “moral personal”, de la “moral social”.

Algunas estimaciones señalan que más de la mitad las mujeres que acuden a los centros sanitarios para abortar aducen problemas económicos o laborales. La decisión de ser madre en España expone a una discriminación, y eso debe ser abordado políticamente. Las mujeres que tienen entre 16 y 34 años, y que tienen hijos, tienen muchas más posibilidades de quedarse sin empleo que las que no los tienen. Entre los 25 y los 34 años, las madres tienen menor salario que las mujeres que no tienen hijos. Si se trata de garantizar la libertad de las mujeres, entonces hay que ofrecerles toda la información, todo el acompañamiento necesario, e impedir que ser madre requiera un acto heroico o asumir posibles discriminaciones.