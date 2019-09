¿Vapeas? Las dos caras de este polémico dispositivo

Las nuevas tecnologías están cada vez más presentes en nuestra vida y en nuestra forma de vivir. Las consumimos de diversas formas, desde su utilización en vehículos, aparatos del hogar, entretenimiento, hasta el consumo directo, el que llega a nuestro organismo. Te hablo del vapeador, un cigarro electrónico que no necesita el ya rudimentario mechero.

Se deja de lado el mechero, los cigarrillos y la forma tradicional de fumar para sumergirnos en una manera de fumar que no conlleva el consumo de tabaco ni existe la combustión. Se inició en 2003 pero que está cogiendo fuerza en este momento. Una forma de fumar que se está convirtiendo actualmente en una moda entre los jóvenes.

Los cigarrillos electrónico nacieron como una forma de combatir el exceso de consumo del tabaco, un paso intermedio entre ser fumador y ex fumador. El limbo de quienes quieren dejar el tabaco. Arturo Ribes es el presidente de la Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo (UPEV) y nos explica el objetivo y funcionamiento.

¿Pero realmente es esta la forma de dejar de fumar o son sus consumidores conscientes de lo que implica para su salud su consumo?

La realidad actual es que el Ministerio de Sanidad ha puesto en el punto de mira estos nuevos dispositivos: Vapeadores, cigarrillos electrónicos, pipas de agua o el mítico pitillo, todos tienen algo en común, la adicción a la nicotina, y en mayor o menor medida, los efectos nocivos para la salud. El Doctor Carlos Jiménez, neumólogo y presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) explica las principales consecuencias del uso de estos dispositivos.

La nube de datos es más grande de lo que imaginamos y por mucho que pensemos que no es perjudicial, el cigarrillo electrónico no es inocuo, por tanto la mejor opción es no vapear. Según datos de la Encuesta Estudes, si en 2016 uno de cada cinco estudiantes admitía haberlos utilizado, en 2018 el porcentaje se disparó hasta casi la mitad de jóvenes de entre 14 y 18 años en España. Los últimos datos afirman que en 2017 el 9% de la población de entre 15 y 64 años declaraba haber probado estos dispositivos.

Pero la alerta ha venido desde Estados Unidos, donde estos dispositivos se venden sin control incluso a menores de edad. Un líquido fraudulento que contenía aceite de marihuana y acetato de la vitamina E se comercializaba para estos dispositivos. La intoxicación del producto ha supuesto la causa de muerte de 6 jóvenes, una situación que ha iniciado una batalla realizada por las autoridades locales de Nueva York.

Pero por mucho que la intoxicación no esté presente en los líquidos distribuidos en nuestro país, el Doctor Carlos Jiménez señala cómo prevenir los riesgos que provoca el consumo de estos aparatos y apunta que la principal lucha es contra la adicción. Una lucha que continúa, una lucha a favor de la concienciación y del consumo responsable.

El limbo de los fumadores, la lucha de sanidad y la responsabilidad de todos de ser conscientes y ser responsables. Hay que recordar que es mejor prevenir que curar.